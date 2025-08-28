  • Cotizaciones
    jueves 28 de agosto de 2025

    Fernando Pereira: "Nueve de cada 10 dice que no es el momento" de aumentar impuestos

    El exsindicalista recordó que desde que el Frente Amplio llevó adelante la última reforma tributaria en 2007, no volvió a ganar en varios barrios costeros de Montevideo

    Fernando Pereira, en el comité del Frente Amplio Unidos Venceremos.

    Búsqueda | Victoria Fernández
    Búsqueda | Santiago Sánchez
    Por Victoria Fernández y Santiago Sánchez

    El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sostuvo durante una visita al Comité de Base Unidos Venceremos, en el barrio La Comercial, que la fuerza política debe ser precavida a la hora de dar una discusión tributaria. “Esa discusión la tenemos que dar, en los momentos que la tenemos que dar, dándole profundidad, llamando a los académicos, analizando no solo los aspectos positivos de un cambio tributario, sino los aspectos negativos”, advirtió el exsindicalista el lunes 25, durante la celebración del Día del Comité de Base.

    Pereira señaló que “el último cambio tributario” que impulsó el Frente Amplio, con la reforma aprobada en 2007 durante el gobierno de Tabaré Vázquez, tuvo “un costo” para la fuerza política. “Desde ahí no ganamos más en Pocitos, en Malvín, en Buceo... Y nos dolió pagar ese costo, pero decidimos hacerlo porque había que mejorar el presupuesto educativo, la salud, los salarios de las personas. Pero fue una discusión larguísima; esta propuesta tributaria la empezamos a discutir en la elección de 1999. Y muchos dicen que perdimos esa elección por esta discusión impositiva”, afirmó.

    A continuación, agregó que la opinión pública no está a favor de hacer cambios impositivos. “Ante la pregunta ‘¿qué opinan de la frase de Yamandú Orsi sobre que en este período de gobierno no va a haber aumentos de impuestos?’, ¿cuántas personas de Uruguay creen que están de acuerdo con esta afirmación? El 91%”, afirmó, ante las exclamaciones de sorpresa de los presentes. “Entonces, cuando pensamos que todo el mundo nos está tironeando y nos dicen ‘discutan ya esto’, nueve de cada 10 dice ‘no es el momento’”, señaló.

    Luego, el presidente del Frente Amplio añadió que cuando los estudios de opinión pública formulan la pregunta ‘¿usted estaría de acuerdo con que las personas más adineradas colocaran recursos para que las personas que tienen menos vivan de forma más digna?’, la respuesta es “50 y 50”. Por eso, Pereira planteó a los militantes que “la discusión política tiene que contar con el que no está adentro del comité”. “Si construimos un amplio respaldo social para hacer transformaciones de este tipo, las vamos a hacer, pero si no, se nos va armar Un Solo Uruguay y luego no sabemos qué hacer con eso”, dijo.

    A juicio de Pereira, es el Frente Amplio el que debe “iniciar un debate profundo sobre la igualdad social”, pero “no el gobierno”. El gobierno, dijo, “no tiene que tener esas discusiones, tiene que gobernar. Pero el Frente Amplio, que va a estar después del 2030 (...) va a tener que discutir estos temas. Y mejor discutirlo con tiempo que a toda prisa como si tuviéramos que resolver algo de hoy para mañana. Porque eso en general trae malos resultados”.

