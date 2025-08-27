ANEP suspende el plan piloto de reconocimiento facial en liceo de Piriápolis tras críticas por uso de datos biométricos

Al entrar al Liceo José Luis Invernizzi de Piriápolis lo primero que salta a la vista no son los estudiantes ni los murales pintados a mano, sino tres pancartas colgadas en la reja de la entrada: “Liceo de Piriápolis en conflicto”, “No hace falta escanearme, acá nos conocemos todos”, “No son códigos, son estudiantes”. El mensaje es directo: rechazo al proyecto piloto de la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ) que busca introducir tecnologías de control en los centros educativos. Lo segundo que aparece en el paisaje son dos cámaras blancas, incrustadas desde hace 15 días en una columna junto al cartel del liceo, a más de dos metros de altura. En el liceo dicen que son esas cámaras las que se usarían, nadie sabe si funcionan, ni lo sabrá por ahora, ya que el proyecto piloto fue suspendido antes de entrar en operación.

La ANEP había previsto iniciar el 1° de setiembre un plan piloto en el liceo de Piriápolis que incluía cámaras de reconocimiento facial , junto con otros dos sistemas de monitoreo: el registro a través de la conexión wifi del centro educativo y una aplicación para celulares. El objetivo era “encontrar una forma ágil, rápida y segura de registrar quién va a clase” y proporcionar a las autoridades “información precisa y en tiempo real sobre el ausentismo”, según el folleto oficial repartido en el centro y luego viralizado en redes sociales.

Este miércoles 27, el liceo de Piriápolis informó en redes sociales que el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Pablo Caggiani, les anunció la suspensión del plan piloto. Caggiani se reunió con estudiantes y sus familiares este martes 26 en el centro educativo para escuchar sus planteos. Anunció además que retirarán las cámaras que habían instalado.

El proyecto generó críticas de todos los sectores —oposición, sindicatos de la educación, estudiantes, padres y docentes— principalmente por el uso de datos biométricos, y finalmente fue suspendido antes de su implementación. Incluso Caggiani había reconocido públicamente sus reservas sobre el reconocimiento facial. “De los sistemas que estamos probando, es el que me parece más polémico… a mí no me resulta muy cómodo ese planteo, pero estábamos probando a ver si efectivamente era una solución”, dijo este martes 26 en conferencia de prensa.

Julián Mazzoni, representante de los docentes en el Codicen, cuestionó la falta de coordinación interna y dejó claro el rechazo de los dos consejeros electos: “Nos resulta muy preocupante que se tome una resolución tan polémica que no compartimos en principio; por ahora rechazamos que la búsqueda de soluciones para el problema de la inasistencia se haga mediante un control de este tipo, que seguramente generará rechazo entre los adolescentes y sus padres”, aseguró a Búsqueda.

A pesar de la suspensión del plan piloto, Codicen activará las otras dos alternativas de control de asistencia: el registro por wifi y la aplicación para celulares.

Evaluación legal en curso

La polémica que generó el plan piloto llevó a que la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP), el organismo encargado de asegurar la legalidad en el tratamiento de información sensible, comenzara a analizarlo. La unidad, sin embargo, se enteró del proyecto “por la prensa” y recién entonces inició su evaluación. Esta unidad se puso en contacto con la ANEP para empezar a estudiar el tema, establecer un criterio y “sentar una posición”, explicaron desde la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información (Agesic) a Búsqueda.

La unidad pidió información a la delegada de protección de datos de la ANEP, que actúa como punto de contacto institucional. Desde la Agesic explicaron que no existe obligación de consulta previa: “No tiene por qué pedirnos autorización antes de implementar. Cada organismo del Estado cuenta con un delegado de protección de datos personales, que es el referente interno para garantizar que no se vulneren derechos. Ese delegado es nuestro vínculo, pero la decisión de avanzar o no con un sistema corresponde a la propia institución”.

De todos modos, el análisis recién empieza y el resultado puede ser relevante. “Eventualmente, se podría determinar que no es legal, pero a priori no podemos establecerlo porque no hay conocimiento de cómo está armado ni de cómo se implementa”, señalaron. El propio funcionamiento de la URCDP marca que toda situación de este tipo debe terminar en un pronunciamiento. “Generalmente, el análisis termina en un dictamen. No es que quede en la nada”, remarcaron.

Consultados por Búsqueda sobre qué ocurriría si el sistema fuera considerado ilegal, la respuesta fue clara: “La protección de datos es una ley, y todos los organismos y personas tienen la obligación de cumplirla. Cualquier cosa que no cumpla con la ley, por supuesto que la unidad se involucra para que eso no pase. Después tiene distintas herramientas para hacerlo cumplir, según la gravedad del caso”.

Protección de datos en Uruguay

El caso del liceo de Piriápolis se inscribe en un contexto nacional que reconoce la protección de los datos personales como un derecho fundamental. La Ley N° 18.331 de Protección de Datos Personales, sancionada en 2008, incorporó este derecho al artículo 72 de la Constitución y estableció principios, obligaciones y derechos vinculados al tratamiento de información sensible.

La URCDP, creada en 2009, es el organismo encargado de supervisar que todas las instituciones cumplan la ley. Tiene facultades para investigar, intervenir y sancionar cuando se detectan vulneraciones. La ley se actualizó para adaptarse a nuevas tecnologías: en 2018 se incorporaron la responsabilidad proactiva, la figura del delegado de protección de datos y la obligación de reportar vulneraciones de seguridad. En 2021, además, se incluyó la regulación de datos biométricos, como los que se utilizan en sistemas de reconocimiento facial, y se aprobó la adhesión de Uruguay al Convenio 108+ del Consejo de Europa, que incluye datos sensibles como información biométrica, genética y judicial.