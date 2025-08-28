Martín Lema inicia trámites para una bancada propia en el Parlamento

El senador blanco se fue de Aire Fresco junto con un grupo de legisladores y en el Herrerismo lo observan como una figura de “renovación”

El día después del anuncio del senador blanco Martín Lema sobre su alejamiento del sector Aire Fresco no fue todo lo movido que podría haber sido en la interna del Partido Nacional. Es que tras la reunión de Lema con Álvaro Delgado, fundador de esa agrupación y actual presidente del directorio blanco, se buscó desde las dos partes transformar la noticia en un hecho “por la positiva”, en un “aporte constructivo” que ayude a “vigorizar” las estructuras partidarias. Y además, como dijeron a Búsqueda distintas fuentes nacionalistas, era una cuestión de tiempo, algo que se veía venir. Culminado el largo proceso electoral, quedó claro que había una diferencia de estilos políticos entre Lema y Delgado. Y que sus caminos se terminarían bifurcando.

Por estos días, Lema inició los trámites para constituir su propia bancada legislativa mientras da los pasos —sin urgencia, ha dicho— hacia la creación de un sector propio o de posibles alianzas dentro de la estructura blanca. Entre los dirigentes que acompañarán a Lema en este proceso se encuentran los diputados por Montevideo, José Luis Satdjian y Juan José Olaizola, el exministro del Interior y senador suplente, Nicolás Martinelli, el diputado por Salto Pablo Constenla y el diputado por Rocha Fabricio Núñez. Lema también cuenta con el apoyo del intendente reelecto en Rocha, Alejo Umpiérrez, y del exintendente de Durazno Benjamín Irazábal. “Hay dirigentes que se conocen y otros que no se conocen. Hubo varios que nos contactaron demostrando su interés en acercarse a Lema”, dijo a Búsqueda una fuente del entorno del senador.

Más allá de la creación o no de un nuevo sector, el senador mantiene un vínculo estrecho con el Herrerismo, y no son pocos los dirigentes blancos que apuestan a que habrá una alianza entre Lema y la histórica agrupación nacionalista. Una fuente del Herrerismo dijo a Búsqueda que están en “muy buenos términos” con Lema y que incluso lo ven como una de las figuras de “renovación” del sector. El senador fue el invitado de honor en una reciente asamblea de la lista 71 en la casa del Partido Nacional. “Bienvenido, Martín. Esta es tu casa”, le guiñó el líder herrerista y senador Luis Alberto Heber en su recibimiento.

La vacante en la Jutep Mientras tanto, en algunos dirigentes blancos empieza a preocupar que no se haya designado un representante de la oposición para integrar la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). La ansiedad aumenta a medida que algunos casos, como el del presunto conflicto de intereses del presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado, Álvaro Danza, dominan la agenda informativa.

Los blancos se han tomado su tiempo para definir este cargo, que está reservado para un dirigente del sector D Centro. El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera —integrante de esa agrupación—, es quien está a cargo de la selección de posibles nombres. Consultado por Búsqueda, Olivera dijo que evalúa distintos perfiles y pretende resolver este asunto “a la mayor brevedad posible”.