El gobierno accede a solicitud de la Cruz Roja y envía pedido a la Corte para conceder prisión domiciliaria a militares presos en Domingo Arena

“No quiero viejos presos”, dijo el presidente José Mujica una y mil veces durante su administración. Pese a que él mismo fue víctima de algunas de las más brutales violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura (1973-1985), esa idea suya no se llevó a cabo porque chocó con gran parte de los dirigentes de la izquierda, que quieren que los militares recluidos por estos crímenes cumplan una larga condena.

Según las fuentes consultadas, el organismo internacional —que también realizó visitas a las cárceles en las que había presos políticos recluidos durante la dictadura— expresamente aclara que no cuestiona las garantías ni las formalidades del proceso que se siguió para enjuiciar a los militares presos, sino que su sugerencia radica en el delicado estado de salud que padecen algunos de los reclusos. Incluso, se destacó que uno de los médicos que revisó a los militares recluidos es el mismo que examinó a presos en la cárcel de Guantánamo acusados de terrorismo por el gobierno de Estados Unidos.

Fuentes del gobierno dijeron a Búsqueda que ya partió hacia la Suprema Corte de Justicia una misiva del presidente Mujica para que los ministros de la corporación determinen qué puede hacerse en cada uno de estos casos.

Consultadas por Búsqueda, fuentes de la corporación indicaron que una vez que reciban el documento se lo trasladarán a los jueces de las causas respectivas, para que estos decidan los pasos a seguir. No obstante, advirtieron que pueden existir algunas complicaciones jurídicas para llevar adelante el propósito del primer mandatario, porque la propia ley que establece medidas alternativas a la prisión determinó que no pueden beneficiarse con reclusión domiciliaria aquellas personas que hayan sido procesadas por violaciones a los derechos humanos.

Visión humanista.

Mujica dijo a Búsqueda que su posición en este tema no ha cambiado a través de los años, porque responde a una “visión humanista” de la vida.

“El país tiene un ordenamiento jurídico y lo que uno piensa en este caso es irrelevante, porque la decisión final corresponde a otro de los poderes del Estado”, expresó.

“Mi postura de índole filosófica ya es conocida. Tener viejos mayores de 70 años presos no corresponde”, complementó. “En otros países hay pena de muerte y afortunadamente aquí no la hay. Algún día la humanidad transitará caminos en cuanto a que tener un anciano preso no tiene sentido. En todo caso tiene que estar cuidado por su familia, si la tiene. Mi postura filosófica guarda relación con una visión humanista”, prosiguió.

En algunos reportajes con medios internacionales en los últimos días, Mujica insistió con esta idea. En una entrevista publicada en el diario colombiano “El Espectador” el domingo 26, el primer mandatario sostuvo que para él “vale más la paz que la justicia”. Señaló que no tiene “cuentas que cobrar” en el pasado, pese a que tiene “cicatrices a patadas” en el cuerpo.

“Si por una razón de justicia me voy a envenenar toda la vida y no voy a tener mañana, entonces vivo anclado en el pasado, no tengo esperanzas ni sueños de preocuparme por el porvenir”, razonó.

A su juicio “sería bueno mirar a Sudáfrica” para que se vea “la experiencia de Mandela”.

“Lo importante, me parece, es que la gente diga la verdad. Si hay conocimiento solo de la verdad es la forma de castigo posible que hay aquí en la tierra. (...) Es imposible abrazar la paz si no se conoce la verdad”, concluyó.

Nombres.

Si bien los nombres de los militares se mantienen en estricta reserva, Búsqueda pudo saber que uno de ellos es José Gavazzo, quien ha sido sentenciado en múltiples causas por violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con datos del Observatorio Luz Ibarburu, Gavazzo fue condenado junto a Ricardo Arab por el juez Luis Charles como autor responsable de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravado. También fue condenado junto a otros militares y policías retirados por la privación de libertad de Adalberto Soba y Washington Barrios. Así mismo fue procesado por el juez Pedro Salazar junto con Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo Medina como coautores del homicidio muy especialmente agravado de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, quien fue secuestrada en Buenos Aires y asesinada en Montevideo luego de dar a luz a su hija Macarena.

En otra de las causas, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de cuarto turno revocó el procesamiento de uno de los involucrados en el secuestro y muerte del maestro Julio Castro y en su lugar imputó a Gavazzo.

Por otra parte, las fuentes consultadas señalaron que no integra el grupo de los cinco militares que podrían beneficiarse con esta medida el ex dictador Gregorio Álvarez. “Hay que tener en cuenta que la recomendación de Cruz Roja es solo por un tema de salud y el Goyo, pese a tener como 90 años, está mejor que todos los demás”, dijo una alta fuente del Poder Ejecutivo.

Álvarez realizó un reclamo ante un tribunal de Naciones Unidas porque se considera un “preso político”. En su respuesta, la Cancillería estimó que el militar retirado es uno de los “peores delincuentes” de la historia moderna de Uruguay.

