Lacalle Pou planteó a ediles blancos que no apoyen préstamo para obras en la IM, y el oficialismo cuestiona su “intervención”

En tiempos de negociaciones, conversaciones y eventuales acuerdos políticos para financiar algunos de los grandes proyectos que tiene la Intendencia de Montevideo para este quinquenio, se instala el ruido habitual en estos casos: si hay votos suficientes para aprobar partidas extrapresupuestales, si hay un mandato partidario de no habilitar un fideicomiso millonario y cortarle la canilla de dinero a la comuna, si hay una estrategia o especulación electoral. El diario El País informó días atrás sobre la “preocupación” en la interna del Partido Nacional respecto a la postura que pueden adoptar tres ediles blancos de la lista 22 —Joaquín Campos, Nicolás Hernández y Laura Soto—, que están dispuestos a desoír una bajada de línea desde lo más alto de la cúpula nacionalista y dar sus votos para que la intendencia acceda a un crédito de unos US$ 300 millones para revitalizar la Ciudad Vieja y encarar reformas en áreas como la limpieza, reparación de calles y saneamiento.

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“Por lo pronto, no nos negamos de una”, dijo a Búsqueda el dirigente blanco Santiago Caramés, líder de la lista 22. “La política que le sirve a la gente no se hace desde los escritorios ni desde las consignas. Se hace recorriendo, escuchando y estudiando. Por eso estamos visitando todos los municipios de Montevideo, reuniéndonos con alcaldes y alcaldesas, con organizaciones de la sociedad civil, conociendo de primera mano las realidades de cada barrio, cada demanda concreta. Esa es nuestra forma de hacer política: con los pies en el territorio y la cabeza puesta en las soluciones”, agregó.

Dentro de los blancos, sin embargo, hay posiciones que van más al choque. Una oposición que no concede. El senador y excandidato a intendente Martín Lema cuestionó que el jefe comunal, Mario Bergara , haya planteado este asunto de partidas especiales cuando todavía no se aprobó el presupuesto quinquenal, que comenzó a tratarse ayer miércoles 18 y se seguía discutiendo en la Junta Departamental en la madrugada de este jueves 19. “No es el orden ni la lógica que se debe adoptar”, dijo Lema en declaraciones a El País y agregó que a Bergara “se lo ve desorientado y desordenado”.

Caramés señaló que “entiende” que dentro del Partido Nacional “convivan visiones distintas sobre cómo enfrentar los desafíos de la gestión departamental”. Y dijo que “eso es parte de la riqueza de un partido plural”. “Respetamos cada postura y respetamos el liderazgo. Pero funcionamos como bancada y como grupo político: las discusiones las damos en nuestra interna, con seriedad y con todos los elementos sobre la mesa”. “No vamos a votar a favor ni en contra de nada por reflejo. Hay quienes prefieren el rechazo como punto de partida. Nosotros preferimos el estudio, el debate interno y la decisión colectiva. Queremos cambiar la lógica del pegar por pegar por la de estudiar, proponer e incidir”, enfatizó Caramés.

Según supo Búsqueda a partir de fuentes del oficialismo y del Partido Nacional, el expresidente Luis Lacalle Pou intervino en la discusión con el objetivo de evitar que el grupo de ediles dé los votos que necesita el oficialismo. La votación del crédito para la comuna, cuyo pago excede el actual período de gobierno, necesita mayorías especiales en la Junta Departamental para ser aprobada.

El coordinador de la bancada de diputados del Frente Amplio, Carlos Varela, dijo a Búsqueda que saben “el peso” que pone en juego el expresidente Lacalle Pou. “Tuvo una intervención en la Junta Departamental ordenando a sus ediles no votar determinadas cosas que enviaba al gobierno departamental”. Varela aseguró que “consta esa información en la Intendencia de Montevideo”. De todas maneras, aclaró que no cuestiona “la legitimidad” de Lacalle Pou de pedirles a ediles blancos que no voten. “Yo no la comparto, pero es una estrategia electoral válida”, dijo el coordinador de la bancada frenteamplista.

Fuentes del Partido Nacional admitieron que hubo una “sugerencia informal” de Lacalle Pou de no votar las partidas extras para la comuna de Montevideo. En abril de 2022 hubo un mandato explícito en el Partido Nacional de no dar los votos para aprobar un fideicomiso de US$ 44 millones presentado por el hoy presidente Yamandú Orsi. Sin embargo, el edil Juan López se cortó solo, dio su voto, y terminó expulsado del partido.

En la última reunión del Directorio del Partido Nacional estuvo sobre la mesa la posibilidad de que haya ediles blancos que den su voto al crédito pedido por Bergara. Y aunque aún no hay una postura oficial como partido, el dirigente Luis Alberto Heber recordó los antecedentes negativos que existen, por ejemplo, el del edil canario que votó el fideicomiso de Orsi.

La votación de estas partidas extra aún no tiene fecha prevista. Caramés insistió sobre el asunto y recalcó que no descarta acompañar con el voto de sus tres ediles. Para obtener la mayoría especial bastan esos tres votos y uno del edil colorado Fernando Paganini, que también se ha mostrado afín al proyecto. “La política necesita menos especulación y más pragmatismo. En ese camino estamos. Nos ganamos los espacios y queremos usarlos para algo concreto. Incidir, partiendo siempre de ese compromiso con Montevideo, es un imperativo”, dijo Caramés.

Según un estudio de opinión de la consultora Opción, al que tuvo acceso Búsqueda, un 61% de los montevideanos apoya que la oposición de los votos necesarios para incrementar los gastos destinados a obra pública.

Oponerse a la “gobernabilidad”

Varela, en tanto, cuestionó la presunta “intervención” de Lacalle Pou más allá del ámbito comunal. “Yo debo asumir que debe tener la misma actitud con sus actores a nivel parlamentario”. Dijo que esta postura, de oponerse a “la gobernabilidad”, también está presente en otros legisladores de la coalición republicana. Recordó, por ejemplo, que el diputado colorado Felipe Schipani cuestionó a sus correligionarios que votaron en general el proyecto de Presupuesto Nacional.

El escenario político en la Cámara de Representantes es aún más “complejo” que el que había el año pasado, admitió el dirigente de Seregnistas, porque la oposición ya manifestó su resistencia a votar varios proyectos de ley impulsados desde el gobierno, como la reinstalación de los consejos educativos, la creación de la universidad de la educación, o la del ministerio de justicia y derechos humanos. Aunque reconoce esa mayor complejidad, Varela confía en la capacidad de negociar del Frente Amplio y de sectores de la oposición, tanto en la Junta Departamental como en Diputados, para lograr las mayorías y aprobar proyectos clave.