Frente Amplio fijó su Congreso José ‘Pepe’ Mujica para mediados de octubre

La fuerza política comenzará una recorrida por todo Uruguay el 28 de abril en Río Negro
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El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio fijó las fechas para su próximo congreso ordinario, que servirá de antesala para las elecciones internas de la fuerza política. Si bien esos comicios están previstos para este año, en el oficialismo se discute informalmente la posibilidad de postergarlos para 2027, dado que la coalición de izquierda vaticina un apretado calendario para los próximos meses.
El congreso se llamará José Pepe Mujica y se llevará a cabo entre el viernes 16 y el domingo 18 de octubre, aunque un plenario a mitad de año oficializará la convocatoria. Está previsto que mientras sesione se realice un balance del rumbo actual del gobierno y de la fuerza política, así como un análisis de las expectativas y del futuro del oficialismo en lo que resta del mandato. El congreso había sido propuesto para setiembre por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en su plan político presentado el año pasado.
Todavía no está fijada la fecha para las elecciones del Frente Amplio, aunque el Movimiento de Participación Popular, mayoritario dentro del Parlamento y el segundo sector más votado en los pasados comicios internos de 2021, busca que el acto eleccionario se concrete en diciembre de este año, explicaron fuentes del sector a Búsqueda.
El oficialismo, por su parte, definió que comenzará una nueva edición de su plan El Frente te Escucha el 28 de abril en Río Negro.