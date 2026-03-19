“Esto recién empieza”, advierte jerarca antidrogas de Paraguay que lideró la búsqueda de Sebastián Marset

De profesión abogado, en agosto de 2023 Jalil Rachid fue designado por el presidente de Paraguay , Santiago Peña, para encabezar la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) del país, el organismo encargado de coordinar la política estatal contra el narcotráfico, especialmente la rama internacional.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Exfiscal y con una larga experiencia en la investigación de delitos vinculados a estupefacientes, Rachid asumió el cargo de ministro de la Senad en un contexto marcado por la búsqueda de Sebastián Marset , requerido por la Justicia paraguaya desde febrero de 2022. Tanto en el plano operativo como en el discursivo, se convirtió en una figura central dentro de la estrategia del gobierno paraguayo para localizarlo.

En un país donde las agencias de seguridad han estado bajo sospecha de corrupción, la Senad logró mantener niveles de confianza con instituciones como la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos y la Policía Federal de Brasil, ambas interesadas en la captura de Marset. También con la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de la Policía Nacional de Uruguay, en una relación suficientemente estrecha que permite intercambiar fluidamente datos de personas, hechos y procedimientos.

El viernes 13, Marset fue arrestado en Santa Cruz de la Sierra , Bolivia, tras permanecer escondido más de cuatro años. Desde Asunción, Rachid fue uno de los primeros jerarcas en confirmar públicamente la noticia y destacar la cooperación internacional que permitió su detención. Hoy, con Marset en Estados Unidos listo para el inicio de un proceso judicial, el ministro de la Senad señala que todavía falta mucho para completar la investigación contra el narcotraficante uruguayo y el esquema de negocios que logró construir.

Jalil Rachid, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, durante una comparecencia en el Parlamento de su país.

“Esto recién empieza”, afirmó Rachid a Búsqueda . “Nuestros colegas bolivianos están hoy saturados de trabajo, no paran. Se allanaron viviendas, ‘casas de seguridad’, hangares, aviones, vehículos de alta gama, GPS, celulares, dinero, armas, computadoras... Es mucha posible evidencia que se debe analizar”, explicó.

Para Rachid, más allá de la intensa investigación por delante —de la que participarán distintos países de la región, incluido Uruguay—, la captura de Marset también abre una incógnita para las agencias de seguridad: qué ocurrirá con la estructura que articulaba, basada en la exportación de cocaína boliviana hacia Europa a través de puertos de la hidrovía Paraná–Paraguay, con conexiones logísticas en terminales como Montevideo.

Más que una organización vertical o un cartel tradicional, se trata de un entramado flexible de nodos y redes, con actores que operan de forma relativamente autónoma y otros más directamente vinculados a su órbita. De hecho, buena parte de esos integrantes fueron detenidos desde febrero de 2022, cuando Paraguay solicitó la captura de Marset en el marco de la operación A Ultranza PY.

“La cabeza de esa estructura fue ahora capturada”, valoró Rachid, quien dijo que es esperable que se produzcan cambios en el esquema de narcotráfico de la red. Sostuvo, por ejemplo, que ya existieron modificaciones a partir de 2022, cuando Marset escapó de Paraguay en medio de los allanamientos por A Ultranza PY. “Desde ese momento su base operativa dejó de ser Paraguay”, afirmó.

Aún en fuga, Marset se mantuvo activo en Bolivia para articular algunos envíos de droga hacia Europa, aunque —según investigaciones de la Senad— a través de una ruta distinta a la que utilizaba anteriormente: en lugar de ingresar la cocaína desde Bolivia a Paraguay mediante avionetas, comenzó a canalizarla de Bolivia a Brasil, también de manera aérea. “Mientras estuvo en Paraguay, salían toneladas y toneladas de cocaína desde nuestro país hacia Europa. Desde entonces, este tipo de envíos se redujo prácticamente a cero, porque toda su operativa se trasladó a Bolivia y logísticamente no tuvo necesidad de pasar por Paraguay”, explicó Rachid.

Según el jerarca paraguayo, es posible que el uso más continuo de Brasil haya reforzado sus lazos con el Primeiro Comando da Capital (PCC), el grupo criminal originario de San Pablo que logró transformarse en el más importante de Sudamérica y en uno de los más extendidos a escala global, con miembros también en Uruguay.

De Estados Unidos a Paraguay

El mismo día de su detención, Marset abordó un avión que viajó de Santa Cruz de la Sierra a Perú y luego a Estados Unidos. Su arresto estuvo a cargo de fuerzas de seguridad bolivianas apoyadas por la DEA, que desde 2024 comenzó a buscar activamente a Marset porque pasó a ser requerido internacionalmente por el Departamento de Justicia estadounidense.

Fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Alexandria y esta semana tuvo su primera audiencia judicial en el Tribunal del Distrito Este de Virginia. Está acusado de conspiración para el lavado de activos provenientes del narcotráfico, por presuntamente utilizar el sistema financiero estadounidense para canalizar ganancias ilícitas.

Información-Corte-Virginia-Marset-Eastern Court Virginia Sede del Tribunal del Distrito Este de Virginia, en Alexandria. United States District Court

La comparecencia inicial se centró en la notificación de cargos y derechos; el proceso continuará con una próxima audiencia prevista para mañana viernes.

Más allá de que se encuentra en Estados Unidos, el Ministerio Público de Paraguay inició los trámites para solicitar su extradición. “Es lo que corresponde legal, judicial y administrativamente. Si es condenado, cumple su pena en Estados Unidos y, una vez en libertad, corresponde que sea juzgado en Paraguay”, argumentó Rachid.

Los abogados de Marset sostienen que su traslado desde Bolivia a Estados Unidos fue irregular, sin un proceso formal de extradición que vulneró garantías legales. Para Rachid, en cambio, Bolivia optó por expulsarlo debido a que había ingresado de forma clandestina al país y sobre él pesaban requisitorias internacionales de arresto. Añadió que tanto Bolivia como Paraguay, Brasil, Estados Unidos y Uruguay tenían “información certera de que estaba desde hace bastante tiempo” en Santa Cruz de la Sierra.

“A nivel de inteligencia, la cooperación entre todos los países del Cono Sur siempre fue muy continua. Teníamos demasiados reportes de inteligencia sobre su presencia en Bolivia”, dijo.