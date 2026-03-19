  • Cotizaciones
    jueves 19 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    “Esto recién empieza”, advierte jerarca antidrogas de Paraguay que lideró la búsqueda de Sebastián Marset

    Jalil Rachid, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, afirmó que los países sabían “desde hace bastante tiempo” que Marset se encontraba en Bolivia

    Agentes de policía participan del operativo en el barrio Las Palmas, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, tras la detención de Sebastián Marset.

    Agentes de policía participan del operativo en el barrio Las Palmas, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, tras la detención de Sebastián Marset.

    FOTO

    Rodrigo Urzagasti/AFP
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    De profesión abogado, en agosto de 2023 Jalil Rachid fue designado por el presidente de Paraguay, Santiago Peña, para encabezar la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) del país, el organismo encargado de coordinar la política estatal contra el narcotráfico, especialmente la rama internacional.

    Exfiscal y con una larga experiencia en la investigación de delitos vinculados a estupefacientes, Rachid asumió el cargo de ministro de la Senad en un contexto marcado por la búsqueda de Sebastián Marset, requerido por la Justicia paraguaya desde febrero de 2022. Tanto en el plano operativo como en el discursivo, se convirtió en una figura central dentro de la estrategia del gobierno paraguayo para localizarlo.

    Leé además

    Escoltado por agentes de la DEA, Sebastián Marset camina en el Aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra rumbo a un avión que lo trasladó a Perú.
    Narcotráfico

    Tras cuatro años prófugo, Sebastián Marset fue capturado en Bolivia y enviado a Estados Unidos

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Terrance Cole, jefe de la DEA, durante una visita en agosto del año pasado a la Casa Blanca.
    Seguridad Pública

    La DEA anunció oficialmente que Sebastián Marset enfrentará cargos en Estados Unidos

    Por Juan Francisco Pittaluga

    En un país donde las agencias de seguridad han estado bajo sospecha de corrupción, la Senad logró mantener niveles de confianza con instituciones como la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos y la Policía Federal de Brasil, ambas interesadas en la captura de Marset. También con la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de la Policía Nacional de Uruguay, en una relación suficientemente estrecha que permite intercambiar fluidamente datos de personas, hechos y procedimientos.

    Información-Jalil Rachid-Senad-Paraguay-Senado-Paraguay
    Jalil Rachid, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, durante una comparecencia en el Parlamento de su país.

    Jalil Rachid, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, durante una comparecencia en el Parlamento de su país.

    El viernes 13, Marset fue arrestado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, tras permanecer escondido más de cuatro años. Desde Asunción, Rachid fue uno de los primeros jerarcas en confirmar públicamente la noticia y destacar la cooperación internacional que permitió su detención. Hoy, con Marset en Estados Unidos listo para el inicio de un proceso judicial, el ministro de la Senad señala que todavía falta mucho para completar la investigación contra el narcotraficante uruguayo y el esquema de negocios que logró construir.

    “Esto recién empieza”, afirmó Rachid a Búsqueda. “Nuestros colegas bolivianos están hoy saturados de trabajo, no paran. Se allanaron viviendas, ‘casas de seguridad’, hangares, aviones, vehículos de alta gama, GPS, celulares, dinero, armas, computadoras... Es mucha posible evidencia que se debe analizar”, explicó.

    Para Rachid, más allá de la intensa investigación por delante —de la que participarán distintos países de la región, incluido Uruguay—, la captura de Marset también abre una incógnita para las agencias de seguridad: qué ocurrirá con la estructura que articulaba, basada en la exportación de cocaína boliviana hacia Europa a través de puertos de la hidrovía Paraná–Paraguay, con conexiones logísticas en terminales como Montevideo.

    Más que una organización vertical o un cartel tradicional, se trata de un entramado flexible de nodos y redes, con actores que operan de forma relativamente autónoma y otros más directamente vinculados a su órbita. De hecho, buena parte de esos integrantes fueron detenidos desde febrero de 2022, cuando Paraguay solicitó la captura de Marset en el marco de la operación A Ultranza PY.

    “La cabeza de esa estructura fue ahora capturada”, valoró Rachid, quien dijo que es esperable que se produzcan cambios en el esquema de narcotráfico de la red. Sostuvo, por ejemplo, que ya existieron modificaciones a partir de 2022, cuando Marset escapó de Paraguay en medio de los allanamientos por A Ultranza PY. “Desde ese momento su base operativa dejó de ser Paraguay”, afirmó.

    Aún en fuga, Marset se mantuvo activo en Bolivia para articular algunos envíos de droga hacia Europa, aunque —según investigaciones de la Senad— a través de una ruta distinta a la que utilizaba anteriormente: en lugar de ingresar la cocaína desde Bolivia a Paraguay mediante avionetas, comenzó a canalizarla de Bolivia a Brasil, también de manera aérea. “Mientras estuvo en Paraguay, salían toneladas y toneladas de cocaína desde nuestro país hacia Europa. Desde entonces, este tipo de envíos se redujo prácticamente a cero, porque toda su operativa se trasladó a Bolivia y logísticamente no tuvo necesidad de pasar por Paraguay”, explicó Rachid.

    Según el jerarca paraguayo, es posible que el uso más continuo de Brasil haya reforzado sus lazos con el Primeiro Comando da Capital (PCC), el grupo criminal originario de San Pablo que logró transformarse en el más importante de Sudamérica y en uno de los más extendidos a escala global, con miembros también en Uruguay.

    De Estados Unidos a Paraguay

    El mismo día de su detención, Marset abordó un avión que viajó de Santa Cruz de la Sierra a Perú y luego a Estados Unidos. Su arresto estuvo a cargo de fuerzas de seguridad bolivianas apoyadas por la DEA, que desde 2024 comenzó a buscar activamente a Marset porque pasó a ser requerido internacionalmente por el Departamento de Justicia estadounidense.

    Fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Alexandria y esta semana tuvo su primera audiencia judicial en el Tribunal del Distrito Este de Virginia. Está acusado de conspiración para el lavado de activos provenientes del narcotráfico, por presuntamente utilizar el sistema financiero estadounidense para canalizar ganancias ilícitas.

    Información-Corte-Virginia-Marset-Eastern Court Virginia
    Sede del Tribunal del Distrito Este de Virginia, en Alexandria.

    Sede del Tribunal del Distrito Este de Virginia, en Alexandria.

    La comparecencia inicial se centró en la notificación de cargos y derechos; el proceso continuará con una próxima audiencia prevista para mañana viernes.

    Más allá de que se encuentra en Estados Unidos, el Ministerio Público de Paraguay inició los trámites para solicitar su extradición. “Es lo que corresponde legal, judicial y administrativamente. Si es condenado, cumple su pena en Estados Unidos y, una vez en libertad, corresponde que sea juzgado en Paraguay”, argumentó Rachid.

    Los abogados de Marset sostienen que su traslado desde Bolivia a Estados Unidos fue irregular, sin un proceso formal de extradición que vulneró garantías legales. Para Rachid, en cambio, Bolivia optó por expulsarlo debido a que había ingresado de forma clandestina al país y sobre él pesaban requisitorias internacionales de arresto. Añadió que tanto Bolivia como Paraguay, Brasil, Estados Unidos y Uruguay tenían “información certera de que estaba desde hace bastante tiempo” en Santa Cruz de la Sierra.

    “A nivel de inteligencia, la cooperación entre todos los países del Cono Sur siempre fue muy continua. Teníamos demasiados reportes de inteligencia sobre su presencia en Bolivia”, dijo.

    Selección semanal
    Narcotráfico

    Tras cuatro años prófugo, Sebastián Marset fue capturado en Bolivia y enviado a Estados Unidos

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Seguridad Pública

    La DEA anunció oficialmente que Sebastián Marset enfrentará cargos en Estados Unidos

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Brecha de género

    Gobierno cumplió 20% de los 90 compromisos por la igualdad de género para el primer año de gestión

    Por Victoria Fernández
    Montevideo

    La IM invertirá $ 2.200 millones en obras viales mientras continúa el debate por reforma en 18 de Julio

    Por Lucía Cuberos

    Te Puede Interesar

    Frigoríficos argumentan que tener identificados a los productores que no han respetado tiempos de espera les permitiría un mayor control; ARU sostiene que usarían esa información para bajar el precio del ganado.

    Residuos de garrapaticidas: industriales y productores debaten por publicación de lista de infractores

    Por Agro de Búsqueda
    Carlos Quintana (1964-2026)
    Video

    Murió el guitarrista y compositor Carlos Quintana

    El lunes 2 de marzo comenzaron las clases en los jardines, escuelas y primeros años de los liceos públicos de todo el país.

    Uruguay logró universalizar la educación media básica en 2024, pero empeoró en inequidad y segregación

    Por Redacción Búsqueda
    Maria Inés Obaldía y Carolina Cosse en la Avenida 8 de Octubre en Montevideo, durante la campaña electoral. 

    Ocho de cada 10 parlamentarias fue víctima de violencia de género durante la última campaña electoral

    Por Lucía Cuberos
    // Leer el objeto desde localStorage