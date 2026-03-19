Suprema Corte de Justicia inició una investigación administrativa por la muerte de Jonathan Correa

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) dispuso ayer, miércoles 18, iniciar una investigación administrativa “para comprobar o descartar la existencia de irregularidades en el servicio” en lo referido a la muerte del adolescente Jonathan Correa, de 15 años, según la resolución a la que accedió Búsqueda .

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En la resolución se desarrollan las actuaciones en las dos denuncias de violencia previas a la muerte del chico registradas en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública y que involucran a su núcleo familiar . Una refiere a la que la madre de Jonathan interpuso contra su pareja, Jonathan Calero, el 22 de abril de 2024, en la que participó la jueza de Familia Especializada de 10º turno María Elena Iriarte. La otra es la denuncia que, en noviembre de 2025, realizó la UTU Flor de Maroñas referido a lesiones que presentaba Correa, en la que intervino su colega de 4º turno Rossana Re Fraschini.

En el primer caso, la mujer manifestó ser agredida por su pareja, con problemas de consumo, “resultando lesionada con un corte profundo en la boca”. En esa ocasión, él se llevó a sus dos hijos, entonces de 13 (Jonathan) y 6 años de edad, “desconociendo hacia dónde se dirigían”. Ella dijo temer por su integridad física y por la de su hijo mayor, ya que el hombre “en oportunidades anteriores también lo golpeó”. Dos días después, la mujer fue a la Policía solicitando medidas cautelares: tobillera, pero “no instancia penal, no custodia policial”. La jueza Iriarte resolvió citar al hombre y prohibirle comunicación y acercamiento a su pareja en un radio de 500 metros por 180 días. El 11 de noviembre, al no constatarse “incumplimientos ni hechos nuevos”, el caso fue archivado.

Por su parte, la jueza Re Fraschini señaló que el 27 de noviembre de 2025, a las 12.00, “recibió una comunicación de la seccional policial 16ª, mediante la cual se le informó que, a las 10.30 de ese mismo día”, se había presentado en dicha dependencia la subdirectora de la escuela técnica del barrio. Ella manifestó que el 20 de noviembre el estudiante Jonathan “había concurrido al centro educativo con varios moretones en las rodillas”. Su explicación “no coincidía” con la que la madre dio después por teléfono.

La docente le sugirió a la madre que llevara a Jonathan a recibir atención médica, lo que no hizo. “Asimismo, la subdirectora informó que el 26 de noviembre el adolescente volvió a faltar a clases y que la madre comunicó que el padre ‘se lo llevó a Neptunia’”, agrega la resolución. Fue ahí que la subdirectora quiso dejar constancia de lo ocurrido, en el entendido de que Jonathan podía ser víctima de violencia doméstica. La Policía había incluido al caso la denuncia de 2024.

“La magistrada informó que, si bien se trataba de una constancia y no de una denuncia formal, en atención a los hechos relatados y a la urgencia de la situación, dictó la resolución inicial correspondiente. En ella dispuso dar intervención al INAU para que aborde la situación e informe al juzgado, comunicar los hechos a la Fiscalía y solicitar la elevación de los antecedentes”, señala el documento. Sin embargo, al 9 de marzo de este año, la actuaria de su sede le informó que la Policía no había remitido los antecedentes y el INAU no había elaborado ningún informe.

Es por eso que la SCJ pidió al Ministerio del Interior las novedades referidas al adolescente y su familia. Estas resultaron ser tres. La primera refiere a la denuncia de 2024. La segunda refiere a la denuncia de la UTU y la versión policial colisiona con la de la jueza: la orden “aborde” fue registrada como “aguarde”. La novedad policial reza: “Que INAU aguarde situación, enterar a Fiscalía y elevar antecedentes”.

La tercera novedad es el homicidio de Jonathan Correa.

La instrucción de esa investigación “a efectos de examinar la corrección de procederes de los operadores judiciales” y la eventual “individualización de a quien pudiere caberle responsabilidades”, estará a cargo de la ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia de 3er turno, María Noel Tornarelli.