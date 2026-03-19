Con el apoyo de FIFA y Conmebol, Punta del Este está más cerca de ser la sede para el sorteo del Mundial 2030

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confía en que, durante el transcurso de este año o el próximo, la FIFA confirme a Uruguay como sede del sorteo del Mundial 2030, tras una propuesta que se elevó hace dos años y que ganó tracción en los últimos meses con el apoyo directo del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez.

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Según comentaron fuentes del deporte a Búsqueda , además de Domínguez la iniciativa tiene el respaldo del propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Al contrario que otras decisiones respecto al Mundial 2030, la elección del país del sorteo no depende de resoluciones formales del Congreso ni del Consejo de la FIFA, sino de una discusión del comité organizador del torneo.

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El Mundial 2030 tendrá en el Estadio Centenario de Montevideo una ceremonia de homenaje al Mundial 1930 y luego un partido de Uruguay como local, por la fase de grupos. Argentina y Paraguay organizarán también cada uno un partido de fase de grupos, en el Estadio Monumental de Buenos Aires y el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, respectivamente. El campeonato se trasladará después a España, Portugal y Marruecos.

Hoy el torneo está previsto para 48 selecciones, un número récord de participantes que se instalará por primera vez en el Mundial 2026 a disputarse a mitad de año. A iniciativa de Uruguay, la FIFA analizará si el Mundial 2030 puede aumentar el número de selecciones aún más, a 64 equipos. Este debate sí se dará en los ámbitos oficiales de la federación internacional y no de manera independiente, por el comité organizador. Se aguarda la decisión para 2027.

La idea de ampliar el torneo a 64 selecciones busca aumentar de uno a tres los partidos que Uruguay, Argentina y Paraguay organizarían como locales por la zona de grupos. La iniciativa también es impulsada por el gobierno uruguayo, que considera que realizar una inversión pública —y procurar inversores privados— para hospedar un solo partido no resulta económicamente rentable para el país.

Punta del Este, el destino elegido

Tanto el sorteo como la posibilidad de llegar a 64 equipos fueron dos temas conversados en las reuniones que el presidente Yamandú Orsi mantuvo este año y en 2025 con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso. Los temas no estuvieron mencionados en setiembre de 2025, cuando Infantino recibió a Orsi y Santiago Peña, presidente de Paraguay, en las oficinas de la FIFA en Nueva York. “Infantino se mostró convencido de que las autoridades, tanto gubernamentales como futbolísticas, de los tres países garantizarán que el histórico torneo se celebre por todo lo alto”, informó entonces la FIFA en un comunicado de prensa.

La posibilidad de realizar el sorteo en Uruguay fue planteada por la AUF en 2024 y en una invitación paralela que el entonces presidente, Luis Lacalle Pou, envió a Infantino para visitar Punta del Este ese año. El objetivo era que conociera el Centro de Convenciones de la ciudad inaugurado en 2016 tras una inversión de US$ 25 millones y con capacidad para 2.600 personas sentadas. Es el sitio donde la AUF prevé que se haga el sorteo del Mundial 2030 para que, durante todo el proceso del torneo, no se promocione solo a Montevideo, sino también la principal ciudad turística del país.

Información-Centro Convenciones-Punta del Este-2025-Intendencia de Maldonado El Centro de Convenciones de Punta del Este, ubicado en la zona de El Jagüel. Intendencia de Maldonado

Aunque finalmente Infantino no viajó a Punta del Este, la propuesta, que el sorteo se realice allí, fue recibida de manera positiva en la FIFA. “Hay chances reales”, afirmó en setiembre Eduardo Ache, miembro del Comité Ejecutivo de la AUF, en una entrevista con El Espectador deportes. El respaldo de Domínguez y la Conmebol terminó de consolidar la candidatura al no surgir competidores en Argentina ni Paraguay para albergar el evento.

Las ceremonias de sorteos de cada Mundial se hacen en general seis meses antes del comienzo del torneo en uno de los países anfitriones. Para el Mundial 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, se organizó el pasado 5 de diciembre en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, ubicado en Washington D.C.

En línea con las últimas ediciones, la ceremonia del sorteo se ha convertido en un evento cada vez más potente, que combina fútbol, política y entretenimiento. Fue presentada por el actor y comediante Kevin Hart, la modelo Heidi Klum y el actor Danny Ramirez. La ceremonia incluyó además presentaciones en vivo de los músicos Andrea Bocelli, Lauryn Hill, Nicole Scherzinger y Robbie Williams, mientras que Village People interpretó su clásico Y.M.C.A. al cierre del evento.

También participaron figuras del deporte internacional, como el exfutbolista inglés Rio Ferdinand, el exmariscal de campo de la NFL Tom Brady, la leyenda del hockey sobre hielo Wayne Gretzky, el beisbolista Aaron Judge y el exbasquetbolista Shaquille O’Neal. Entre los asistentes también se encontraban el primer ministro de Canadá, Mark Carney, la presidenta de México Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Título papel: Con el apoyo de FIFA y Conmebol, Punta del Este está un paso más cerca de confirmarse como sede para el sorteo del Mundial 2030