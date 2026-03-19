Antes de Carolina Ache, Carlos Enciso fue sondeado como posible embajador en Portugal

El intendente de Florida, Carlos Enciso, exembajador de Uruguay en Argentina y hombre del riñón del expresidente Luis Lacalle Pou, fue uno de los nombres que sondeó informalmente el actual gobierno para proponerle un cargo en el exterior, dijeron a Búsqueda fuentes políticas. La idea iba en línea con el concepto impulsado por el presidente Yamandú Orsi de tener una mirada de unidad interpartidaria en las relaciones exteriores. Según supo Búsqueda, a Enciso lo consultaron, en concreto, sobre la posibilidad de continuar como embajador, pero en Portugal. Y, ante su negativa, asomó el nombre de la exvicecanciller Carolina Ache, quien está desde hace dos meses como embajadora en Portugal. En otra decisión que despertó polémica en la interna del Partido Nacional, el gobierno de Orsi designó como embajadora de Uruguay ante a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) a la exvicepresidenta Beatriz Argimón, que asumió su cargo en París, Francia, el 14 de enero.