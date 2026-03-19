Partidos políticos se comprometen a trabajar en protocolos que den “garantías” para denunciar violencia de género
Representantes de los partidos Nacional, Colorado y Frente Amplio aseguraron que buscarán dar mayores garantías a las políticas que sufren violencia, tras analizar los resultados de un estudio de ONU Mujeres que evidenció la extensión del problema
Álvaro Delgado, Pablo Mieres, Fernanda Castellanos, Fernando Pereira y Andrés Ojeda.
“Los partidos tenemos que reflexionar”, dijo Pereira, y reprochó que aún no se haya aprobado una ley de paridad en Uruguay —un proyecto de ley que imponía la paridad en los cargos electivos fracasó en el anterior período legislativo—. “Es una decisión que el sistema político debería tomar”, opinó, y destacó que el Frente Amplio ya aplicó la paridad en sus listas.
Pereira dijo también que una “parte importante” de su tiempo como presidente del Frente Amplio lo destina a atender situaciones de violencia de género y planteó la necesidad de mejorar el protocolo sobre violencia política que hoy rige en su fuerza política. También se refirió a la importancia de trabajar internamente para que los hombres entiendan que situaciones que a veces se naturalizan constituyen violencia.
Mieres dijo que la violencia política es parte de un “problema cultural”, que se da en el contexto de una sociedad “machista”, y planteó que las mujeres deberían denunciar más y no “bancar” esas situaciones. Ante esto, la moderadora de la mesa, la directora ejecutiva de la Organización de Mujeres Empresarias, Fernanda Castellanos, le hizo notar que el problema está en la falta de “garantías” para denunciar.
Delgado y Ojeda, que minutos antes habían participado en una conferencia de prensa en el Parlamento para respaldar a la fiscal Mónica Ferrero y pedir que sea confirmada como titular de la Fiscalía General, reivindicaron que estaban apoyando a una “mujer” para ocupar ese cargo.
El presidente del directorio nacionalista se manifestó “impactado y preocupado” por los hallazgos de la encuesta y dijo que los partidos deben “buscar mecanismos para garantizar que lo invisible sea visible”. En ese sentido, dijo que, a raíz de una iniciativa de su Comisión de Derechos Humanos, el Partido Nacional está pensando en establecer un protocolo interno “que pueda garantizar el debido proceso” para que las mujeres tengan garantías para denunciar.
De forma similar, el secretario general del Partido Colorado planteó abordar el problema de forma “pragmática” y resolver “cómo hacemos para dar garantías en un marco de asimetría de poder” para que las mujeres puedan denunciar “sin que les reporte un perjuicio”.
“El primer mensaje potente del informe es que hay muchas mujeres que no denuncian porque no sienten las garantías para hacerlo. Eso debería ser resuelto rápido”, planteó Ojeda. Y aseguró que hay “voluntad de todos los partidos para avanzar en este camino”.