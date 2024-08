El papel de López Mena, el hombre tras el “caballero de la derecha”

“Tengo 137 millones. 137 millones, tenemos una primera oferta para el caballero a mi derecha. Pregunto, ¿hay quien supere esta oferta? ¿No hay quien dé más? Vamos a vender entonces. ¿Definitivamente no? Para el caballero 137 millones de dólares tres... ¡Vendido!”

Días antes de que el gobierno celebrara la subasta —que debió postergar unas semanas para encontrar oferentes— el presidente José Mujica se había reunido con López Mena, propietario de la naviera Buquebus y de la aerolínea BQB, para que propusiera una solución que rescatara los bienes de Pluna y pusiera otra vez en el aire a sus aviones. López Mena dijo que no estaba interesado.

El día del remate se presentó Antonio C. Sánchez, representante de la aerolínea española Cosmo, con un aval del Banco República por U$S 13,6 millones y se quedó con el lote. Días después radio El Espectador reveló que el nombre completo del postor es Hernán Antonio Calvo Sánchez y que aparecía en notas de la prensa española como director de Buquebus en Europa. También se supo que es padrino de dos nietos de López Mena y que había obtenido el aval presentando una póliza de la compañía argentina Boston Seguros, vinculada a Buquebus. En los meses siguientes, al acceder a un intercambio de correos electrónicos y a los datos de un registro de empresas en España, Búsqueda confirmó que Calvo Sánchez seguía vinculado a Buquebus cuando se presentó a la subasta.

Meses más tarde, el 30 de abril del 2013, Calvo Sánchez declararía ante la Justicia que no tenía experiencia en negocios aeronáuticos pero que, aún así, no era un “testaferro” de López Mena ni trabajaba ya para Buquebus. No obstante, su abogado es el mismo que el del empresario naviero y Calvo reconoció que pocos días antes de la subasta López Mena le dijo que hablara con un funcionario del Banco República de apellido García porque se estaba tramitando un aval para Cosmo.