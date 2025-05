Parque Villa Dolores: siete funcionarios sumariados por presuntas irregularidades

Una encomienda la instrucción de un sumario administrativo sin suspensión preventiva a cinco funcionarios W. F., A. C., C. C., R. S. y M. G., quienes se desempeñan en la Unidad Parque Villa Dolores. La medida tiene el objetivo de “comprobar o determinar su responsabilidad” en “presuntos hechos irregulares” vinculados a “faltante de alimentos y productos de limpieza”. Antes del sumario, la intendencia había dispuesto una “información de urgencia” sobre estos temas a partir de una “denuncia anónima”.