El Día Nacional del Libro: reflexiones de editores sobre su rol social, la función de los libreros y la saturación de ejemplares en el mercado

Feria del Libro Infantil Feria del Libro Nacional Infantil y Juvenil, en la Intendencia de Montevideo Pablo Vignali / adhocFOTOS

Defensa de la librería de barrio

Hace casi 18 años que Martín Fernández está al frente de HUM/Estuario, una editorial dedicada principalmente al libro uruguayo en varias vertientes: narrativa, ensayo y policial, a través de su sello Cosecha Roja. “Creo que la dificultad actual no difiere mucho de las dificultades que siempre hubo. Yo descreo de que cada vez haya menos lectores. Creo que hay que quedar con los lectores para cada libro. Mitad en broma, mitad en serio, varias veces me he encontrado compartiendo la idea de que la actividad de editor, la vocación de editor, tiene algo que ver con la de un ludópata, en cuanto a apostar a contagiar títulos que a veces llegan a destino y a veces no. Y en esas apuestas en las que se pierde o se gana son muy pocos los libros que te ayudan a financiar el resto, casi dos a ocho, muchas veces uno a nueve”.

Para Fernández, su meta es “publicar, publicar, publicar”, consciente de que los públicos se han diversificado y segmentado. “Eso sí ha cambiado, hay cada vez más nichos y más subgéneros. En esto de publicar y publicar la idea es no bajar el ritmo y hacer libros que nos gusten a nosotros y que podamos defender a capa y espada a lo largo de los años. Nuestra consigna es no destruir los libros, no mandar a triturarlos. Y sí, con algunos libros, una tirada de 500 te puede llevar pocos meses venderla, y con otros, capaz que pasan años, muchos años, para poder saldarla.

Al editor no le gusta que presenten a la editorial como “independiente”, un término que se utiliza para diferenciar las editoriales nacionales de las transnacionales, como Penguin Random House o Planeta, que tienen una maquinaria de publicación, difusión y financiación más potente. Pero Fernández le da otra interpretación: “Nosotros no somos independientes, somos totalmente dependientes de los lectores y de los libreros, y por eso nos interesa tanto trabajar con librerías de barrio. Es muy importante que los libreros lean para poder recomendar un libro, y que lo hagan con gusto, que contagien al lector. Pienso que son los libreros quienes pueden realmente tener tiempo para leer. Lamentablemente las grandes superficies no cuentan con personal con tiempo para leer y para conversar con gusto con los lectores. Por eso mi defensa de las librerías de barrio”.

El libro como motor de desarrollo social

Fundada en 1991 por Edmundo Canalda (fallecido en enero de 2025), la editorial Fin de Siglo ha publicado libros uruguayos de ficción y no ficción y también de literatura infantil-juvenil. Canalda se retiró de la editorial en 2023 y desde entonces su hija, Estefanía Canalda, es la directora editorial.

“Lo primero en lo que pienso es en la sobreproducción de libros, que es un problema en todos lados, pero uno particularmente importante en Uruguay, donde el mercado es muy pequeño. El que las librerías reciban cerca de un centenar de novedades al mes vuelve imposible que cada una tenga la atención que merece o la oportunidad de distinguirse del resto. En esa avalancha es inevitable que la crítica y el público pasen por alto libros de gran valor. Por otro lado, los grupos editoriales trasnacionales están mejor posicionados para ofrecer a las librerías márgenes superiores (en Uruguay) o para directamente pagar (en otros países) espacio en vidrieras y cartelería”.

A pesar de este panorama, Canalda entiende que las editoriales independientes apuestan por los libros de calidad, y van encontrando espacios, ferias, eventos en los que darlos a conocer y llegar a consolidar un público. “Me atrevería a decir que el público lector de literatura uruguaya —y no solo de dos o tres autores— ha crecido en la última década y media; ahí vemos el trabajo de múltiples actores, entre ellos (y por nombrar solo dos) Martín Fernández con Estuario/HUM y el colectivo Ya Te Conté, parte del cual estuvo también vinculado a aquel hermoso proyecto editorial que fue La Propia Cartonera. También hay que destacar el sostenido empeño de muchos libreros y librerías por visibilizar a los autores nacionales y a las editoriales independientes de Uruguay y del mundo”.

Canalda reflexiona sobre el poder que tiene el libro como motor del desarrollo social. “Pienso en la necesidad de democratizar no solo el acceso a la lectura, sino el gusto por la lectura, y asegurar que el ecosistema editorial sea sostenible en su diversidad. Más allá del continuado esfuerzo que en ese sentido vienen haciendo editoriales y autores, es esencial que el Estado se ponga al hombro la tarea de que el libro no sea un artículo de lujo; de que la lectura no sea un privilegio reservado para pocos. El hábito y el placer de la lectura deben cultivarse desde la infancia; las bibliotecas deben ser centros comunitarios florecientes, espacios no solo de formación sino también de esparcimiento; los clubes de lectura y escritura (especialmente los de niños y jóvenes) deben proliferar en el país entero; los centros de enseñanza, desde los jardines hasta las universidades, deben poner en valor el libro como instrumento esencial para el pensamiento crítico, la innovación, la imaginación, la creatividad, la empatía, la comprensión de culturas propias y ajenas, el autoconocimiento e, incluso, el cambio social. Ese es el futuro que me gusta imaginar para el libro. No enfrentado a las nuevas tecnologías y formas de entretenimiento y acceso a la información, sino como parte de una red capaz de enriquecer y transformar el entramado social”.

Ex_libris.jpg Ex Libris, la biblioteca pública de Nueva York Cinemateca Uruguaya

Bibliotecas en el cine

Los festejos llegan también al cine. Cinemateca Uruguaya brindará el ciclo Bibliotecas y bibliotecarios, que irá desde hoy lunes 26 al martes 1 de junio. “2025 marca el 80º aniversario de la creación de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay y Cinemateca quiere sumarse a esta celebración con este ciclo de siete películas que giran en torno a las bibliotecas, los bibliotecarios y a todos nosotros, los lectores, que nos beneficiamos de su trabajo”, dice la institución en su página web.

El ciclo incluye películas de todas las épocas, como El ojo de la tempestad (Daniel Taradash,1956), ambientada en pleno maccarthysmo, con Bette Davis como protagonista; Ex Libris. La biblioteca pública de Nueva York (Frederick Wiseman, 2017), un documental sobre una de las más grandes y legendarias bibliotecas del mundo, y por supuesto, El nombre de la rosa (1986, Jean-Jacques Annaud), sobre la famosa obra de Umberto Eco. Por más información sobre el ciclo y horarios https://cinemateca.org.uy/ciclos/490