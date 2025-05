Bases del Frente Amplio plantean preocupación por crecimiento de listas “colectoras”

“El problema no es si se presentan listas colectoras o no, sino que ha entrado gente que uno no sabe quién es. Entonces puede pasar cualquier cosa y uno se pregunta por la responsabilidad política por estos casos”, describió una fuente del Secretariado del Frente Amplio. El asunto fue planteado primero en el Secretariado del FA y luego en la Mesa Política el martes 20, pero no llegó a tratarse y su análisis quedará para más adelante.