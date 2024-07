En Brasil, Mujica dijo que “seguro” el Frente Amplio ganará las elecciones

“A la otra señora candidata no la conozco para nada”, dijo sobre la presidenciable por una alianza que integra el Partido Socialista Brasileño, la ex senadora Marina Silva.

“Sin duda, la relación que mantuvo Dilma con Uruguay ha sido muy beneficiosa, no para el gobierno sino para el país. Sería provechoso para los intereses nacionales continuar con esa línea”, dijo anoche a Búsqueda Mujica al llegar de su viaje.

Según la última encuesta de intención de voto, divulgada ayer por la empresa Datafolha, Rousseff y Silva están en empate técnico. La presidenta obtiene 36% de las intenciones de voto, mientras que Silva (quien asumió la conducción del PSB tras la muerte del candidato Eduardo Campos) llega a 33%.

El tercer candidato, Aécio Neves (Partido Social Democracia Brasileña), obtendría 15% de los votos. Estos resultados apuntan a que se realice una segunda vuelta. Según Datafolha, en esa instancia Silva obtendría 47% de los votos, contra 43% de Rousseff.

Cooperativa.

Ayer miércoles, Mujica viajó al Estado brasileño acompañado del canciller Luis Almagro, el subsecretario de Industria, Edgardo Ortuño, el subsecretario de Educación y Cultura, Óscar Gómez, el presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo, Fernando Berasain y el rector de la Universidad de la República, Roberto Markarian.

Gobernado por el ex ministro de Luiz Inácio Lula Da Silva, Tarso Genro, del PT, Rio Grande es un Estado de algo más de 10 millones de habitantes distribuidos en 280.000 km2.

Rodeado por numerosas banderas del PT y de apoyo a Rousseff, Mujica visitó, en la ciudad de Nuevo Hamburgo, una planta de reciclaje de envases plásticos (PET) perteneciente a la cooperativa de trabajadores CooPet Sinos.

Sustentados bajo un esquema de “economía solidaria”, los brasileños integrados en la cooperativa esperan firmar un acuerdo con la Cooperativa de Polímeros Maragata (Coopima), de San José.

“Creer en algo”.

Durante la conferencia de prensa ayer en la tarde, los periodistas brasileños le preguntaron a Mujica qué consejos les daría a los políticos de ese país, que gozan de poca credibilidad entre los votantes.

“Los hombres necesitamos creer en algo”, respondió Mujica. “No podemos vivir solos y somos animales políticos, necesitamos de la sociedad en que vivimos... y la civilización que nos toca vivir coloca la plata, la riqueza como el escalón más alto del triunfo humano. Y a veces la política se nos enreda con la plata. Y allí empieza la falta de confianza…”, reflexionó.

A su juicio, “a los que les gusta mucho la plata, buena cosa es que se dediquen a la industria, al comercio, a cualquier cosa. Pero de la política hay que correrlos”.

“No es que en la política no haya intereses. Hay intereses pero son distintos, no son de plata, son de cariño de la gente, de entendimiento de la gente. Cuando estas cosas se enredan muere la confianza en la política. Pero ojo, la culpa no la tienen los políticos, la tienen los valores de esta sociedad. Porque el que tiene mucha plata es el que triunfó. Y eso es falso. No hay que odiar al que tiene plata, pero hay que odiar al que se vende”, afirmó Mujica.

Información Nacional

2014-09-11T00:00:00

2014-09-11T00:00:00