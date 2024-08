Larrañaga justificó plan de usar militares en guardia civil y dijo que “el último tiro que tiraron fue en 1904”

Larrañaga esbozó una media sonrisa antes de contestar. “El último tiro que tiraron fue en 1904”, dijo y despertó risas y algunos aplausos en parte del auditorio. “Esa es la realidad. Lo digo con todo respeto por los militares. Por una institución que es fundacional. Pero que me vengan a decir a mí que la preparación de los militares es una preparación bélica exclusivamente…”, agregó. Y siguió argumentando a favor de su plan de seguridad con militares para complementar la tarea de los policías. “Eso de la preparación bélica de uno y otro….a un policía le exigen primaria, le dan dos o tres meses de adiestramiento. Le meten un uniforme, una canana, un revólver y lo largan a la calle a combatir el delito. ¿Y ese está preparado para qué?”, se preguntó. “Soy de los actores políticos que puedo hablar de estos temas. Yo comprendo que el Frente Amplio confunda militares con represión, con autoritarismo, porque han utilizado a las Fuerzas Armadas. (...) Ahora no vacilan en intentar usarlas para custodiar los predios en donde se plante marihuana. Para eso sirven, ahora para custodiar el orden público, no”, cuestionó el precandidato blanco en el desayuno de ADM en el Club del Golf.

Cruce.

Unas pocas horas después del evento, que fue en la mañana del miércoles 30 de abril, el fotógrafo Juan Ángel Urruzola utilizó la red social Twitter para criticar a Larrañaga. Ató sus palabras a la historia reciente. “Larrañaga dice que los militares el último tiro que tiraron fue en 1904...¡Lo dijo! La dictadura y sus víctimas no cuentan para Larrañaga”, escribió. El ex diputado blanco y dirigente de Alianza Nacional Álvaro Lorenzo salió al cruce. Le respondió por la misma vía y en varios tuits. “Las víctimas fueron sin enfrentamiento bélico —sin batallas— por encarcelamiento injusto y tortura (ej. Miranda, Roslik). Puro terrorismo de Estado, con la fuerza de un lado solo. Sabes bien lo que quiso significar Larrañaga. No tergiverses. Quiso decir que no participaron de guerras desde 1904. Las víctimas sí cuentan para él. Aún contra su líder Wilson, votó verde”. Urruzola concluyó: “Yo no tergiverso, creo que él se equivocó al decir eso. No cierra con su historia pero quiere pelearle votos al Cuquito”.