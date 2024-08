Mujica dijo que oposición tiene responsabilidad por problemas en Ancap, pero blancos y colorados aseguran que lo advirtieron en su momento

El resultado se sabía de antemano. El informe sobre las conclusiones de la comisión investigadora de Ancap con la mayoría de votos al cierre de esta edición era el del Frente Amplio, en el que se sostiene que no hubo ni actos ni hechos ilícitos en la gestión de la petrolera estatal. La oposición entendió exactamente lo contrario y anunció que llevará el tema a la Justicia. La sesión fue larga, más de 12 horas, pero no hubo novedades. Se sabía hacía días que los legisladores del Partido Nacional, Colorado e Independiente identificaron entre cuatro y seis hechos con indicios de delito. Y los informes presentados solo lo ratificaron.

“Será por desidia, por soberbia, será por no mirar o será que había que mantenerse en el poder y no decir nada”, señaló Lacalle Pou y puso el énfasis en que se configuraron “figuras delictivas de las que la Justicia se encargará”.

Por eso, cuando le tocó gobernar, les abrió las “puertas a los partidos” como no sucedió en gobiernos anteriores. “No era un gesto de bonhomía, no era nada de simpatía, sino el convencimiento íntimo de que la oposición en el seno de las empresas públicas tiene que estar en un control diario y evitar los errores que inevitablemente los seres humanos tenemos”, agregó.

Dijo que si los partidos de la oposición “sabían que pasaba semejante debacle” en Ancap, no entiende por qué no lo dijeron antes. “¿Por qué esperaron cuatro años para plantearlo? ¿O yo estoy equivocado y ese no era el papel de la oposición? Capaz no debe haber oposición en las empresas públicas. Capaz que soy yo el que se equivocó feo, (pero) por qué venís a cantar foul ahora”.

Mujica dijo que confía en el trabajo de los directores opositores y cargó contra los partidos políticos. “Los partidos tienen responsabilidad directa”, dijo y aclaró que nunca sostuvo que no había problemas.

El ex presidente reconoció que existieron “errores” en Ancap y que se podrían haber “aminorado” si todos se hablaran “un poco más” y que no estuvieran jugando “al truco con señales”. Sucede, dijo, que es “más interesante hablar por la prensa” e “incendiar” antes de “dar una mano para resolver” el tema.

De inmediato respondió el blanco Jorge Larrañaga. Dijo que no se esperó cuatro años para denunciar y los problemas se “fueron señalando de manera reiterada a lo largo del tiempo”.

“No es que no funcionaron los partidos. El que no funcionó fue el gobierno, el que no funcionó fue el Poder Ejecutivo”, sostuvo. “Hay un mar de sobreprecios, contrataciones directas por doquier, le llamaremos irregularidad o el nombre que quieran pero está mal y se gestionó espantosamente mal. Fue un desastre. Entonces, construir la tesis de que se ha sido generoso desde el gobierno porque se convocó a la oposición me parece que no está bien. Los que le fallaron fueron la mayoría de directores oficialistas, falló el ministro de Economía”, agregó.

El colorado José Amorín dijo que Mujica “estuvo muy bien” en dar lugar a la oposición en los entes y servicios autónomos. “En lo que no estuvo bien es en socializar las culpas. ¿Por qué no gritaron foul? Gritamos penal y no nos escucharon. ¿Es la soberbia del poder? No sé”, señaló Amorín y recordó que avisaron del tema y “decían que estaba todo bien”. Admitió que los directores de la oposición “pueden haber cometido algún error”, pero que el “grueso” de los problemas son responsabilidad del gobierno.

Ya entrada la noche, Daniela Payssé fue la primera representante del Frente Líber Seregni en referirse a los problemas de Ancap. Si bien dijo que el sector tiene una “discordia parcial” con el informe del oficialismo, respaldó lo realizado. “Acá no hay grieta”, afirmó.

La Teja, barrio obrero. La presentación de los informes demandó las primeras seis horas de debate.

Marcos Otheguy (lista 711), defendió el “rol” que tienen las empresas públicas para el “desarrollo nacional”.

Otheguy dijo, como se indica en el informe (ver nota en página 7), que del “análisis de toda la documentación” no se pudo “encontrar fundamentos sólidos para establecer que hubo ilícitos en Ancap”.

Jorge Saravia (Partido Nacional) se refirió a las salidas públicas de Esteban Valenti, hombre del sector de Astori, quien pidió “perdón” por carta por la gestión del Frente Amplio en Ancap y tuvo un enfrentamiento con Mujica. Además hizo referencia al intercambio de cartas entre Mujica y Astori, que discreparon por el déficit del ente. “Mujica decía que las investigadoras se usan para el circo político. (…) El circo lo ha hecho Mujica y el ministro Astori con las cartitas. El circo lo hacen con el señor Valenti”, afirmó.

El colorado Pedro Bordaberry dijo que “valió la pena” hacer esta investigadora. Durante su intervención cuestionó con dureza que se gastaron unos U$S 600.000 en una fiesta para inaugurar la planta desulfurizadora en la que estuvieron los presidentes Mujica y Cristina Fernández (Argentina). Recordó que se gastaron en comida unos U$S 100.000. “Esto lo hicieron en el barrio obrero de La Teja pero no invitaron a los obreros. Vergüenza le tiene que dar al Frente Amplio”, afirmó.

Al presentar el informe del Partido Independiente, Pablo Mieres dijo que la “pésima gestión” del Frente Amplio en Ancap “es un ataque a la yugular de las empresas públicas” y aseguró que el trabajo en la comisión investigadora constató 20 actuaciones contrarias a derecho, seis de ellas con apariencia de delito, que llevará a la Justicia.

Al igual que Bordaberry citó los planteos de Astori para explicar el déficit de la petrolera estatal, “una verdadera fiesta de gastos”. Y puso el énfasis en la publicidad asegurando que “algún día habrá que decir que la regla no escrita es que las agencias de publicidad cobran comisiones a sus proveedores”.

El denunciante de la situación en Ancap, el nacionalista Álvaro Delgado, enumeró las 12 denuncias y reafirmó que “todas las presunciones que había se confirmaron”.

“Yo diría más, se acrecentaron en cantidad y gravedad”, dijo. Delgado agregó que el Frente Amplio “privatizó la gestión” a través de sus 18 empresas colaterales, de las cuales “usó y abusó”. Eso explica “el colapso financiero” en Ancap y que, según el nacionalista, hubo “horrores de gestión” e “irregularidades” que el oficialismo “tratará de salvar políticamente, pero es difícil tapar el sol con una mano”.

“Nos dijeron que se hacía circo, que queríamos cortar carreras políticas. Pero la mayor parte del circo estuvo acá y el gobierno tiene que hacer la autocrítica”, señaló.

Ruben Martínez Huelmo, que integró la comisión en representación del Frente Amplio, dijo que en la investigadora la oposición “habló en tiempo condicional”. Dijo que utilizando palabras como “habría, podría, cabría”, se “urdió una trama sórdida”, pero “nunca” hubo una “afirmación esclarecedora”. Martínez Huelmo aseguró que “si hubiera un ilícito” en Ancap, lo habrían “denunciado”.

