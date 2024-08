Oscar 2014: lo que todos esperaban se cumplió monótona y previsiblemente

Tendría que pasar algo muy especial para que los pronósticos acerca del Oscar no se cumplieran. Es que desde el Globo de Oro en adelante, todos los premios recaen sobre las mismas películas y sobre los mismos actores, y nunca fallan. La única diferencia es que en aquel caso se distingue entre drama y comedia, por lo que habrá luego que descartar a algunos (generalmente del rubro comedia) para acertar con los elegidos para quedarse con la codiciada estatuilla dorada. Y es que no hay premio más apetecido ni más gratificante, aunque todo el mundo sepa que no se elige la calidad sino una curiosa mezcla de popularidad y éxito de taquilla, aderezada con una pizca de oportunismo y varias dosis de simpatías personales, porque entre los más de seis mil miembros de la Academia parece que Leonardo DiCaprio no tiene chances de ganar y Martin Scorsese es otro que suele integrar las nominaciones para luego ver cómo el Oscar va a parar a otras manos.