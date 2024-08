Seguir al dinero y las arrugas

Si en Uruguay existe un concepto sobre Hugh Jackman, dejando de lado su longeva carrera como superhéroe, es que es un gran bailarín. El actor australiano visitó Montevideo en 2010 para filmar la publicidad de una marca de té y bailó en la plaza Independencia y en la rambla de Piriápolis. También se sacó fotos con fanáticos y hasta se hizo socio del Club Nacional de Fútbol. En ese entonces, Jackman empezaba a perfeccionar una faceta paralela a sus trabajos reiterados para los X-Men. Demostraba su creciente devoción por el teatro, el canto y la danza. Estaba a unos pocos años de ser nominado al Oscar por su papel en el musical Los miserables (2012), y a casi una década de su consolidación como heredero del carisma de Gene Kelly en El gran showman (2017), que en los cines nacionales no hizo mucho ruido pero en Estados Unidos produjo, tras un debut comercial fallido, una base consolidada de fanáticos. Entremedio, el actor condujo los Premios Tony al teatro estadounidense, ganó un Grammy y hasta protagonizó The Man. The Music. The Show, un espectáculo musical en vivo que lo llevó a presentarse en el Madison Square Garden y otras decenas de arenas de Estados Unidos, Europa y Australia.