Javier Milei acosado por los escándalos y la desaceleración económica

Desde un balcón que tiene vista a la Cámara de Diputados argentina, el presidente Javier Milei esbozó una amplia sonrisa mientras su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se dirigía al Parlamento.

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“No he cometido ningún delito y lo voy a demostrar en los tribunales”, declaró Adorni, refiriéndose a una investigación federal iniciada el mes pasado sobre su posible enriquecimiento ilícito. El tema dominó cinco horas de acalorados interrogatorios por parte de los legisladores el miércoles 29 de abril.

La sesión — nominalmente un informe rutinario sobre el avance del gobierno al que casi nunca asisten los presidentes argentinos — se convirtió en un dramático escenario político después de dos meses de escándalos y retos económicos que han golpeado al gobierno reformista de derecha.

Según varias encuestas, el índice de aprobación de Milei ha caído de alrededor del 45% en febrero a alrededor del 35% este mes. Y la confianza en su administración se desplomó un 12% en abril, su cuarta caída mensual consecutiva, según un índice estrechamente vigilado por la Universidad Torcuato di Tella.

“Cuando Milei se convirtió en presidente, lo celebré como si acabáramos de ganar la Copa del Mundo, pero ahora estoy bastante desilusionado”, dijo Federico Freire, de 36 años, quien administra una tienda pequeña en el centro de Buenos Aires.

Popularidad-Milei

Los partidos de la oposición argentina siguen siendo extremadamente impopulares, lastrados por su propia mala gestión de la economía y desconcertados por la inesperada victoria del presidente — un candidato fuera de la clase política tradicional — en 2023. Sin embargo, esos partidos están empezando a reorganizarse y, en las últimas semanas, han iniciado la búsqueda de nuevos candidatos para enfrentarse a Milei en 2027.

Lo que parecía una campaña de reelección segura “está empezando a parecer un poco más abierta”, dijo Sergio Berensztein, consultor político en Buenos Aires. “Algunas de las promesas económicas del gobierno no se están cumpliendo y está cometiendo muchos errores”.

El principal factor es económico.

El alivio de los argentinos ante el control logrado por Milei de la reciente inflación de tres dígitos ha dado paso a la frustración a medida que la actividad se desploma en el comercio minorista, en la manufactura y en las principales industrias. Los salarios reales están cayendo y el desempleo alcanzó el 7.5% en los últimos tres meses de 2025, la peor cifra de un cuarto trimestre desde 2020. A pesar de los avances, la tasa de inflación anual se mantuvo en 32.6% en marzo.

Freire, el gerente de la tienda pequeña, dijo que las ventas habían caído un 30% este año. “Da la sensación de que Milei está priorizando a las grandes empresas y, si te quedas atrás, es culpa tuya”, comentó él.

Argentina-Industria-Manufacturera

En ese contexto, varios escándalos relacionados con la riqueza de los funcionarios han ocasionado una fuerte reacción.

El más perjudicial de los escándalos es la investigación sobre posibles gastos por parte de Adorni que podrían ser incompatibles con su modesto salario público y con sus ahorros declarados.

Los fiscales federales están examinando recientes compras de propiedades realizadas por su familia, incluyendo una financiada mediante un préstamo de los propios propietarios. También se están investigando sus costosos viajes, después de que salió a la luz un vídeo en el que se veía a su familia abordando un avión privado con destino a un complejo turístico en la costa uruguaya. El jefe de gabinete afirmó el miércoles que los opositores habían “sacado conclusiones equivocadas”.

Otras controversias recientes han involucrado a un alto funcionario del Ministerio de Economía que renunció tras admitir que había ocultado propiedades en Estados Unidos de las autoridades fiscales argentinas, y nuevas revelaciones sobre la participación de Milei en una posible estafa de criptomonedas en 2024. El presidente ha negado haber cometido delito alguno.

Los escándalos distan mucho de ser los más extravagantes registrados en Argentina, un país donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recientemente comenzó a cumplir una condena de seis años de arresto domiciliario por su papel en una maquinación que desvió cientos de millones de dólares de fondos de infraestructura pública.

En privado, analistas y funcionarios sugieren que algunas de las irregularidades podrían estar relacionadas con la práctica extremadamente extendida entre los argentinos de ocultar dinero de las autoridades fiscales, más que con corrupción específica del gobierno.

Manuel-Adorni El jefe de gabinete del gobierno argentino, Manuel Adorni, camina al culminar la presentación de un informe de gestión el miércoles 29 de abril de 2026, en la Cámara de Diputados en Buenos Aires. EFE/ Matías Martín Campaya

Pero estos casos han enfurecido a los votantes, después de que Milei hizo de la erradicación de la corrupción endémica una de sus principales promesas electorales. A medida que aumenta la cobertura mediática crítica, y Milei sigue respaldando a Adorni, el presidente ha intensificado su prolongada batalla contra los medios de comunicación argentinos. Este mes, él prohibió el acceso de todo el cuerpo de prensa a la Casa Rosada durante una semana, alegando una investigación sobre una filmación no autorizada realizada por uno de los medios. Milei habitualmente utiliza el eslogan “no odiamos lo suficiente a los periodistas” en sus publicaciones en X.

A los problemas de Milei se suma una disputa interna cada vez más enconada entre su hermana y jefa de gabinete, Karina Milei, y su asesor político estrella, Santiago Caputo. Los organizadores leales a Karina Milei están demandando a influenciadores libertarios alineados con Caputo por supuestos abusos en los medios sociales. Los analistas sospechan que algunos escándalos recientes podrían deberse a filtraciones relacionadas con las luchas internas. Los funcionarios de Milei temen que las disputas causen un daño duradero, socavando "todo el buen trabajo que estamos haciendo", señaló una fuente.

Las medidas de austeridad y otras políticas de Milei han reducido drásticamente la inflación mensual del 26% en diciembre de 2023 al 3.4% en marzo de este año, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 3.5% este año. Si el crecimiento continúa hasta 2027, como anticipan muchos economistas, Argentina registraría sus primeros tres años consecutivos de expansión en dos décadas.

Sin embargo, el crecimiento se está produciendo principalmente en sectores exportadores como la minería, la energía y la agricultura, los cuales, en conjunto, emplean a menos del 10% de la población.

Argentina-Protestas-Milei Una persona sostiene una bandera durante una protesta convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el gobierno de Javier Milei y los efectos de su política económica, previo al Día del Trabajador, el jueves 30 de abril de 2026 en Buenos Aires. EFE/Juan Igancio Roncoroni

Los grandes empleadores, incluyendo los fabricantes y minoristas, han tenido dificultades para competir con las importaciones más baratas después de que Milei fortaleció el peso y recortó los aranceles comerciales. Numerosas empresas se han visto afectadas por las tasas de interés más elevadas impuestas durante el último año para combatir la inflación.

El progreso en la lucha contra la inflación se ha ralentizado, lo que ha provocado una caída de los salarios reales del 3.5% desde agosto.

El gobierno argumenta que el malestar es temporal, una secuela de la corrida del peso previa a las elecciones de mitad de período del pasado octubre y de la inestabilidad global provocada por la guerra contra Irán.

Pero Fabio Rodríguez, socio director de la consultora M&R Associates, con sede en Buenos Aires, advirtió que el gobierno de Milei “debe reequilibrarse” para centrarse más en la actividad y menos en la inflación, y hacerlo “pronto si desea mejorar las cosas antes de las elecciones del próximo año”.

La reciente congelación de los precios de los combustibles, así como las medidas para fomentar más préstamos por parte de los bancos, fueron “pequeñas señales” de la voluntad por impulsar la actividad empresarial general, dijo Rodríguez.

Sería crucial determinar si esas medidas son suficientes para cambiar la percepción que tienen los argentinos de la economía, dijo Shila Vilker, directora de la empresa de sondeos Trespuntozero, la cual reveló que el 61.2% anticipa que la economía empeore durante el próximo año, un aumento con respecto al 43.4% registrado en enero.

“La economía es donde el gobierno está perdiendo apoyo”, dijo Vilker. “Adorni simplemente es un catalizador”.

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