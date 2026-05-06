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    Búsqueda reúne a referentes para discutir sobre desinformación, inteligencia artificial y periodismo

    El encuentro será el próximo jueves 7 de mayo en el Palacio Legislativo y pondrá sobre la mesa los riesgos de la desinformación para la democracia y las posibles respuestas desde el periodismo, la academia y el sistema político

    El encuentro será el 7 de mayo en el Palacio Legislativo.

    El encuentro será el 7 de mayo en el Palacio Legislativo.

    FOTO

    Nicolás Celaya /adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La desinformación aparece hoy como una de las principales amenazas para la estabilidad democrática. En ese marco, Búsqueda organiza un encuentro para poner el tema sobre la mesa, con un énfasis claro en el impacto que ya tiene la inteligencia artificial (IA).

    La actividad tendrá lugar este jueves 7 de mayo, entre las 9.20 y las 12 horas, en la antesala de la Cámara de Diputados del Palacio Legislativo. La convocatoria apunta a reunir a periodistas, académicos, especialistas y responsables de tomar decisiones, con la idea de centrar el debate en el caso uruguayo y el regional.

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    El encuentro, organizado junto con Chequeado y LatamChequea y con financiamiento de la Unión Europea, busca ir más allá del diagnóstico.

    Entre los invitados estará el periodista brasileño Daniel Bramatti, una de las caras visibles del trabajo de chequeo en la región. Bramatti es editor de Estadão Verifica, la unidad de verificación del diario O Estado de S. Paulo. También integra consejos asesores vinculados a redes internacionales de fact-checking y fue presidente de Abraji, la asociación brasileña de periodismo de investigación. Antes trabajó más de una década en Folha de S.Paulo, donde fue reportero y editor.

    La jornada arranca a las 9.30 con una apertura institucional a cargo del embajador de la Unión Europea, Petros Mavromichalis, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Goñi, y el director periodístico de Búsqueda, Andrés Danza. A las 9.40 será la charla de Bramatti, centrada en el vínculo entre periodismo, verificación y redes de desinformación en tiempos de IA. Luego, a las 10, habrá un intercambio con el expositor moderado por Guillermo Draper.

    A partir de las 10.40 se realizará una mesa de conversación sobre democracia, desinformación e IA, con foco en regulación y cooperación internacional. Participan Goñi, la senadora Blanca Rodríguez, el jefe de misión adjunto de la Unión Europea en Uruguay, Jan Mikolaj Dzieciolowski, y el asesor presidencial en ciencia y tecnología, Bruno Gili. La moderación estará a cargo de Mandy Barrios.

    La jornada se podrá seguir en vivo a través del canal de YouTube de Búsqueda.

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