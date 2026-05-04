Cinta de capitán y festejo familiar: la presión de Conmebol a FIFA para que Uruguay tenga más partidos en 2030

La situación es clara: Uruguay, Argentina y Paraguay organizarán una reducida parte del Mundial 2030 y el objetivo de los tres países es aumentar su participación. La intención es compartida tanto por las federaciones nacionales como por los gobiernos, y el encargado de concretarla es Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol ).

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Desde el año pasado, Domínguez insiste en que el Mundial 2030 debe ser el primero de la historia en reunir a 64 selecciones. De esa manera, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarían al menos tres partidos como locales —todos en fase de grupos— y no apenas uno, como está previsto hasta ahora.

Mundial 2030 Con el apoyo de FIFA y Conmebol, Punta del Este está más cerca de ser la sede para el sorteo del Mundial 2030

La propuesta adquiere especial relevancia desde el punto de vista económico y financiero para el Poder Ejecutivo de Uruguay. El presidente Yamandú Orsi y el canciller Mario Lubetkin trasladaron a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que la viabilidad de una eventual inversión pública directa, así como la estructuración de esquemas de financiamiento —incluyendo acceso a crédito internacional y posibles líneas de organismos multilaterales—, está condicionada a que el Estadio Centenario sea designado como sede de más de un partido.

Domínguez aborda el tema en cada aparición ante los medios y, especialmente, en actividades oficiales de la Conmebol y la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación). La última fue el 23 de abril y representó un paso más audaz en su empeño por convencer al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya que el contexto para que Sudamérica tenga más partidos en 2030 se volvió menos favorable en los últimos meses: la opinión pública muestra resistencias ante la cantidad de equipos que tendrá el próximo Mundial 2026, que arranca en pocas semanas y será el primero en contar con 48 selecciones, frente a las 32 de la era anterior.

“Quiero dirigirme a vos muy cercanamente y te pido que te levantes”, le dijo Domínguez a Infantino durante su discurso en el 82° Congreso de la Conmebol, desarrollado en Quito, Ecuador. Domínguez bajó entonces del estrado desde el cual hablaba y se dirigió a la primera fila, donde se sentaba Infantino , para colocarle una cinta de capitán amarilla. “Toda organización necesita un buen capitán”, le dijo ante los aplausos del público.

Luego amplió el sentido de esa puesta en escena: “El 19 de julio termina la Copa del Mundo 2026, pero ese mismo día empieza otra Copa del Mundo, la verdadera Copa del Mundo, que se va jugar en 2030. Pero hoy solamente pueden jugarla 48 equipos. Y qué oportunidad nos regala la vida de que, bajo tu presidencia, podamos hacer algo que quede en el recuerdo para siempre: así como nadie olvida 1930 en Uruguay, nadie tiene que olvidar el festejo del centenario del fútbol. ¡Este es, sin lugar a dudas, el cumpleaños de la bisabuela! Lo tenemos que festejar a lo grande”, indicó Domínguez a Infantino.

“Tenemos una hermosa oportunidad de que nadie quede afuera. Creo que es una linda bandera, Gianni, para vos”, añadió.

Una idea de Uruguay que no todos apoyan

El Mundial 2026 comienza el 11 de junio pero, pese a su cercanía, la expectativa global es bastante menor que la de otras ediciones. Uno de los factores son la cantidad y la heterogeneidad de los grupos de primera fase, donde conviven potencias mundiales con selecciones de escaso nivel y que pierden atractivo competitivo al permitir que clasifiquen muchos equipos a unos inéditos dieciseisavos de final.

Esa apatía se refleja en las pobres ventas de entradas y se profundiza por la geografía dispersa del certamen, que se disputará entre tres países con sedes distantes entre sí: Canadá, Estados Unidos y México.

La FIFA enfrenta un escándalo con las entradas del Mundial 2026, donde miles de hinchas denuncian que fueron engañados al comprar boletos de categoría 1, creyendo que tendrían ubicaciones privilegiadas, para luego descubrir que sus asientos quedaban en zonas de visibilidad reducida. A eso se suma que la organización fue demandada por abuso de posición dominante por ofrecer precios exorbitantes, lo que contradice las promesas hechas al adjudicarse el torneo. El colmo llegó cuando, a apenas 50 días del inicio del torneo, la FIFA abrió una nueva fase de venta asegurando que seguirían apareciendo entradas disponibles hasta la final del 19 de julio, desmintiendo la idea de que los boletos estaban agotados y reforzando las sospechas de que las entradas premium habían sido reservadas para auspiciantes y paquetes VIP antes que para los hinchas comunes.

Deporte-Entrada-Estadio Centenario-Torre Homenajes-Calvelo-adhoc El Estadio Centenario, única sede de Uruguay para el Mundial 2030. Javier Calvelo/adhocFOTOS

Frente a ese panorama, la posibilidad de una Copa Mundial con 64 equipos y sedes aún más distantes determina que dentro de la FIFA exista oposición al planteo de la Conmebol. Más allá de los tres partidos específicos en Uruguay, Argentina y Paraguay, el resto del campeonato de 2030 se disputará en España, Portugal y Marruecos.

Los presidentes de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés) ya se pronunciaron públicamente en contra de la propuesta. “Si la cuestión sigue sujeta a cambios, la puerta no solo quedará abierta a un aumento a 64 equipos, sino que alguien podría pedir que se aumente a 132. ¿Dónde acabaríamos? Sería un caos”, ironizó el jeque bareiní, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente de la AFC.

La propuesta de ampliar el Mundial 2030 a 64 equipos fue presentada en un inicio por Ignacio Alonso, presidente de la AUF, en una reunión del Consejo de la FIFA en marzo de 2025. Fue formalizada dentro de la FIFA por Domínguez, quien argumenta el carácter histórico del centenario del torneo —cuya primera edición se celebró en 1930 en Uruguay— para que de manera excepcional se acepte la participación de 64 selecciones.

Inicialmente, Infantino respaldó la propuesta al calificarla como una “buena idea”, pero no ha emitido más opiniones al respecto. Asistió como invitado especial al Congreso de la Conmebol en Quito y durante su oratoria, previa a la de Domínguez, evitó referirse a los 64 equipos en el Mundial 2030. “Es un honor estar en Sudamérica, donde todo empezó”, se limitó a decir.

Deporte-Conmebol-Congreso 82-Quito 2026-Conmebol El 82° Congreso de la Conmebol se realizó el 23 de abril en la ciudad de Quito, Ecuador. Confederación Sudamericana de Fútbol

Ampliar los cupos de 48 a 64 depende en última instancia del Consejo de la FIFA, integrado por Infantino y representantes de las seis confederaciones continentales. Aunque la decisión estará muy condicionada por la posición de estas confederaciones, cuyos representantes votan y negocian en función de sus intereses deportivos y políticos, el impulso que pueda dar Infantino también es fundamental. Por eso la insistencia de Domínguez.

“Bajo tu liderazgo tuvimos una gran transformación del fútbol. En el fútbol eso se llama un gol”, le dijo al presidente de la FIFA en una calculada metáfora futbolística. “Confiamos en que los próximos años tengan esa misma política de seguir transformando. Vemos más oportunidades hasta el Mundial 2030 de seguir haciendo transformaciones. Hay otra oportunidad de hacer otro gol”, añadió, para concluir anunciándole el apoyo de la Conmebol a la reelección de Infantino en 2027.