Hay “mayor percepción de riesgo” de lavado de activos entre agentes del negocio inmobiliario, dice la UIAF

Además de la cifra en sí de 1.080 reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activo recibidas en 2025, que “consolida el crecimiento” verificado desde el 2021, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central considera positivo el aumento en particular de los ROS presentados por agentes del sector no financiero, de 27,4% en comparación con el año anterior.

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Destaca que los actores que “participan en el negocio inmobiliario (escribanos, inmobiliarias, promotores inmobiliarios y empresas constructoras) explican casi la totalidad del incremento” en la cantidad de reportes de 2025 proveniente del sector no financiero. “Esta situación evidencia una mayor percepción del riesgo de parte de estos sujetos obligados”, lo cual es “consistente con la identificación de las actividades inmobiliarias como una de las de mayor riesgo en la actualización de la evaluación nacional” efectuada en 2022, señala la UIAF en su memoria, publicada la semana pasada.

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De los 107 ROS totales del sector no financiero, los escribanos hicieron 37, más del doble que en 2024, con lo cual superaron por primera vez a los casinos (22) en número de reportes.

El sector financiero presentó un total de 973 ROS el año pasado, un 11% más que en 2024. Los bancos reportaron 765 transacciones sospechosas de lavado y las empresas emisoras de dinero electrónico realizaron 118, aunque el informe de la UIAF resalta el crecimiento del número de ROS de procesadores y adquirentes de medios de pago (12, un 500% más) y los intermediarios de valores (22, aumento de 175%).

A partir de la información contenida en los ROS, la UIAF da inicio al proceso de inteligencia financiera, que tiene por objetivo confirmar o descartar indicios del vínculo de las operaciones reportadas con el lavado de activos o sus delitos precedentes, así como la financiación del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El plan de actividades para el 2026 contempla acciones para “fortalecer la estructura administrativa de la UIAF, así como la valoración de sus necesidades para la incorporación de herramientas” de desarrollo del análisis operativo y estratégico.

La mirada de la “secretaría antilavado”

Tras la publicación de la memoria de la UIAF, la secretaria antilavado, Sandra Libonatti, escribió en la red social LinkedIn que, “en línea con el tipo de bienes decomisos en formalizaciones y condenas concretadas en el último año, se constata un incremento en los reportes del sector no financiero, particularmente en el sector de escribanos y en los obligados del sector inmobiliario”.

Agregó que continuó el crecimiento sostenido de los ROS del sector financiero, aunque algunos agentes, “como las empresas de servicios de pagos, presentan un número reducido a pesar de que participan por sí y para otros” y “prestan diversidad de servicios que implican un importante flujo de fondos y transacciones”.

También señaló una “reducción en el número de operaciones informadas periódicamente por las instituciones financieras (depósitos, transferencias, giros, operaciones de cambio) que podría denotar un mayor uso de efectivo en la economía, aspecto que corresponderá ser estudiado en profundidad”.

Más allá de la cantidad de ROS, Libonatti marcó como un factor relevante la “calidad y aporte de valor de los reportes; no solo se trata de focalizarnos en el número”.