Viaje fantástico a la inocencia

A la mañana siguiente el niño que viajó con sus padres se despierta solo dentro del auto, entra a la casa buscando a sus padres —que no responden— y los encuentra dormidos. Los otros niños que han quedado en la otra casa también despiertan, ven que no hay electricidad y que sus padres duermen. Ninguno intenta despertarlos y el espectador tiene la clara impresión de que ese sueño no es normal. Más tarde, otros datos enriquecerán el desamparo de ese misterioso mundo en apariencia posapocalíptico, con adultos dormidos y niños en soledad: un perro hambriento que come alimentos abandonados en una mesa con restos de desayuno, un insecto que trepa orondo por el pie de una lámpara, un pájaro que recorre el dormitorio donde duerme la pareja. Ese es el planteo de Vendrán lluvias suaves (Argentina, 2018), una suerte de fábula estructurada en cuatro capítulos a modo de cuento infantil, del joven cineasta argentino Iván Fund. La película ganó el premio especial en el Festival de Mar del Plata este noviembre último, y puede verse en el portal de streaming Qubit.tv.