Oposición arma “contragolpe” al gobierno desde Diputados y halla en Cabildo Abierto a un socio tensionado

Presidencia anunció una denuncia penal por el proceso de compra de dos patrulleras oceánicas al astillero Cardama, con lo que apunta al anterior gobierno, y la coalición republicana respondió en febrero con una denuncia en la Cámara de Representantes para que se investigue también las gestiones de las administraciones frenteamplistas vinculadas a este tema. Finalmente, oposición y oficialismo acordaron investigarlo en el ámbito de la Asamblea General.

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Dos meses después, el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) resolvió denunciar penalmente a las anteriores autoridades y los coalicionistas contestaron con la promoción de otra comisión investigadora en Diputados que alcance a las dos gestiones de ASSE del Frente Amplio, la actual y la última. Tras el golpe, el contragolpe.

El diputado blanco Amin Niffouri admitió a Búsqueda que se trata de un “contragolpe” ante “el anuncio” de una denuncia penal que “no se ha presentado” aún. La estrategia se despliega en un escenario, la Cámara de Representantes, donde la oposición podría alcanzar la mayoría e imponer su mirada.

El Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente lograron el martes 28 que Cabildo Abierto e Identidad Soberana los respalden en el impulso de la investigadora sobre ASSE, que propone analizar la gestión desde 2015 hasta hoy del prestador público de salud, en el que se atienden 1 millón y medio de personas. Este jueves 29 comenzará a trabajar la preinvestigadora. De todas maneras, fuentes de la coalición informaron a Búsqueda que ya hay acuerdo multipartidario en la oposición para que se apruebe la investigadora. Además de coalicionistas y frenteamplistas, la integrarían las diputadas Nicolle Salle en representación de Identidad Soberana y Silvana Pérez Bonavita por Cabildo Abierto.

Niffouri fue el encargado de sellar el respaldo cabildante. Se comunicó el martes 28 con el presidente del partido, Guido Manini Ríos, quien le anunció que apoyaría la iniciativa. Sin embargo, unos minutos después, cuando Búsqueda informó sobre la propuesta , el diputado de Cabildo, Álvaro Perrone, publicó en la red social X que “nadie de los partidos de la oposición” lo llamó “por esto”, por lo que “desmintió” la noticia de que respaldaría una investigadora sobre ASSE. Su publicación revela tensión en el partido liderado por Manini Ríos.

Amin-Niffouri Amin Niffouri. Mauricio Zina / adhocFOTOS

“¿Cómo alguien agarra la mano de un legislador y la levanta sin hablar con ese legislador, sin explicarle de qué se trata?”, se preguntó Perrone en diálogo con Búsqueda. Nadie de la coalición ni de su partido le había informado de esta iniciativa cuando se publicó la noticia. “¿Quieren las investigadoras? Sí, nosotros votamos investigadora, pero explíquenme por qué, por lo menos para saber por qué estoy levantando la mano”, agregó. Recordó además que hubo una comisión investigadora que ya investigó la gestión de ASSE hasta el año 2018. Lo mismo recordó el coordinador de la bancada de Diputados del Frente Amplio, Carlos Varela, en rueda de prensa, al comentar la iniciativa anunciada por la oposición.

Manini Ríos también asume que se trata de un contragolpe, aunque lo matiza. “Indudablemente que el disparador de todo esto es esa denuncia penal” anunciada por el actual Directorio de ASSE contra las anteriores autoridades del organismo, dijo el presidente de Cabildo Abierto a Búsqueda. El anuncio “movió el avispero“, pero “más allá de eso es bueno precisar que nosotros en el año 2020, cuando arranca el gobierno de la coalición, pedimos que hubiera auditorías en ASSE y en otras reparticiones”, agregó, pero esas auditorías no se realizaron, en parte porque la prioridad de los jerarcas fue atender la pandemia por Covid-19.

El actual Directorio de ASSE resolvió denunciar penalmente a todos los integrantes del anterior directorio, entre ellos, a quien representó a Cabildo Abierto como vocal, Julio Micak. Manini Ríos considera que el exjerarca actuó “con total claridad y honestidad”. A su vez, explicó el presidente de Cabildo, “el rumbo de ASSE lo marcaban el presidente o el vicepresidente, y no tanto un director”.

En junio de 2025, Perrone calificó a Micak como “un inepto total“ y expresó que todos los diputados de Cabildo Abierto pidieron “varias veces su renuncia, incluso por nota firmada“. Manini Ríos confirmó a Búsqueda que Micak sigue integrando el partido y reiteró que es una persona “muy honesta”.

En cuanto a la publicación en X de Perrone sobre la investigadora, el presidente de Cabildo Abierto dijo que ha quedado “fuera de actualidad”. Espera que su partido actúe en el Parlamento “con coherencia” con lo que ha planteado en el pasado, sin “inconvenientes”. Y admitió que “a veces las relaciones personales afectan y pueden generar algún tipo de chisporroteo”. No se refirió así a su vínculo con el diputado, al que definió como “excelente”, sino al de Perrone con la bancada coalicionista.

Los cinco partidos de la oposición unidos alcanzan los 51 diputados, mientras que el Frente Amplio tiene 48 bancas. La Cámara de Representantes es el escenario en el que la oposición puede imponerse.

ASSE.jpg Sede de ASSE. Mauricio Zina / adhocFOTOS

Dos jerarcas

Las irregularidades detectadas en una reciente auditoría de ASSE están relacionadas “a los procesos que determinaron el aumento del gasto en estudios y traslados durante los años 2022 a 2024”. Ese es el punto de partida para que el actual directorio presente la denuncia penal.

El contragolpe, la denuncia presentada este miércoles 29 por el diputado blanco Federico Casaretto en la Presidencia de la Cámara de Representantes, reclama investigar la gestión de ASSE desde 2015 hasta hoy. Entre los hechos denunciados, figuran dos jerarcas: el presidente del prestador público de salud, Álvaro Danza, y el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Leonel Briozzo.

Casaretto recuerda en el escrito, al que accedió Búsqueda, que Danza fue denunciado por la oposición el año pasado porque, tras asumir el cargo en ASSE, mantuvo su trabajo en mutualistas privadas, lo que presenta “incompatibilidades legales”, según la oposición, y viola, entre otras normas, el artículo 200 de la Constitución de la República. La Junta de Transparencia y Ética Pública desestimó por mayoría la incompatibilidad denunciada, pero Danza renunció igualmente en noviembre a sus trabajos en el sector privado.

En cuanto a Briozzo, Casaretto denunció, entre otros hechos, que “se comprobó mediante auditoría realizada e investigación administrativa que en los meses de agosto, setiembre y octubre de 2020” el actual subsecretario, “en su calidad de encargado del Servicio Médico Obstétrico, realizó nuevas versiones de 50 cirugías realizadas en la Clínica Ginecotológica A, cambiándolas al Servicio de Maternidad”. El diputado blanco señaló que “de esta manera generaba puntos VAQ (variable anestésico-quirúrgica) que originalmente no correspondían”.