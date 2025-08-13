10 cosas que debes saber si tus hijos hablan con la inteligencia artificial

La inteligencia artificial es uno de los recursos más usados de Internet, pero ¿es segura para nuestros hijos? La opinión y recomendaciones de un especialista

“¿Nuestros hijos están conversando, sin saberlo, con sistemas de inteligencia artificial generativa (IAG) que son capaces de simular emociones, mentirles y modelar sus personalidades?”. Es una pregunta que los padres deberían plantearse, según Guillermo Cánovas, experto en seguridad infantil-juvenil.

Este fenómeno ya podría estar ocurriendo, según las investigaciones de Cánovas sobre el impacto en la vida de niños, adolescentes y familias que tiene la IAG, un tipo de inteligencia artificial capaz de crear de forma autónoma datos, imágenes, texto y otros contenidos nuevos, originales y únicos que pueden ser casi indistinguibles de los creados por seres humanos.

Guillermo Cánovas es un reconocido especialista en materia de protección del menor en entornos digitales. Dirige el Observatorio para el Uso Saludable de la Tecnología EducaLIKE; dirigió el Centro de Seguridad en Internet para los menores en España y ha sido premiado por Unicef por su labor en favor de la infancia.

Este pionero en la defensa de los niños y niñas frente a los riesgos tecnológicos ha documentado diálogos reales con la IAG para investigar los riesgos, limitaciones y desafíos que esta tecnología plantea. Ese estudio lo recoge y analiza en su libro Mira con quién hablan, en el que propone estrategias prácticas para solucionar los problemas que ha descubierto.

Guillermo Cánovas es una de las voces más respetadas en materia de protección del menor en entornos digitales Grupo Planeta Herramienta útil pero con riesgos para los adolescentes "Muchos adolescentes ya están utilizando herramientas de IAG, tanto para sus trabajos como para su ocio y relaciones, y la tendencia va a aumentar de forma exponencial", explica. Reconoce que estos sistemas pueden ser una herramienta útil que nos facilita el trabajo y puede ayudar a organizar la información, asociar temas y ofrecer nuevas perspectivas al analizar cualquier cuestión, pero también tiene un enorme poder para influir, manipular y condicionar el comportamiento humano, especialmente el de niños y adolescentes.