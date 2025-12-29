25 ideas uruguayas que se transformaron en emprendimientos exitosos en el último cuarto de siglo

En el último cuarto de siglo, muchos uruguayos tuvieron ideas que se transformaron en proyectos y después en herramientas para hacer la vida más fácil.

Pedir comida desde el celular, recircular la ropa, cuidarse la piel, el cuerpo, entrenar, conseguir una niñera. Estas son solo algunas de las tareas cotidianas que emprendedores uruguayos se preocuparon por simplificar. En 25 años triunfaron mucho más de 25 emprendimientos. Lo que sigue es una breve selección.

Surgió el 27 de octubre de 2009 con el objetivo de pedir comida por internet a distintos restaurantes y recibirla de forma rápida en cualquier dirección. A la velocidad de la luz, PedidosYa se convirtió en mucho más que eso y hoy también pisa fuerte en segmentos como el de mercados, bebidas, mascotas, café, farmacias, envíos y tiendas. Actualmente tiene presencia en más de 15 países de Latinoamérica.

Para las mujeres, tener que pensar qué ponerse para un casamiento o fiesta formal era a veces no solo un dolor de cabeza, sino también un gasto excesivo e innecesario. 1000 razones nació en 2012 como la primera empresa de alquiler de vestidos de diseño en Uruguay . El proyecto comenzó su desarrollo con la apertura de locales en Montevideo, San José y Treinta y Tres. Hoy está también en otros departamentos y en Argentina.

Montevideo Fashion Week (Moweek) es la principal plataforma de moda de Uruguay y un actor clave en la profesionalización y proyección del diseño local. Nació en 2010 con el objetivo de crear un espacio propio para los diseñadores uruguayos. Con los años evolucionó de un evento de pasarela a un ecosistema integral que funciona durante todo el año. Combina desfiles, showrooms y un marketplace que visibiliza a marcas emergentes y consolidadas.

logos 3

Tunanny

En 2008, el emprendimiento nació como una plataforma pionera en profesionalizar la selección y el perfil de las cuidadoras de niños en Uruguay. Un equipo de expertas selecciona candidatas para niñeras permanentes y temporales, para ocasiones puntuales y, además, ofrece instancias y cursos de formación.

Dlocal

Creada en 2016, se convirtió en la primera empresa uruguaya unicornio en 2020. Dentro del rubro de tecnologías financieras, Dlocal llegó para ofrecer servicios de pago transfronterizos a comercios internacionales que operan en mercados emergentes. En la actualidad está presente en Latinoamérica, África, Asia, Oriente Medio y Europa.

Paganza

Entre 2011 y 2012, emprendedores uruguayos desarrollaron una aplicación para celulares que permite enviar dinero a cualquier contacto, pagar facturas recurrentes y agilizar las compras en comercios. La llamaron Paganza, y, ocho años después, se consolidó como líder en el mercado uruguayo de los pagos móviles por el volumen de sus transacciones.

logos 2

The Chemist Look

Nació en 2016 como un blog escrito por la química uruguaya Florencia Jinchuk, en el que ofrecía análisis de ingredientes y fórmulas para el cuidado de la piel. En poco tiempo, se transformó en una marca uruguaya de productos que combinan ciencia con cuidado facial. El objetivo de la marca es ofrecer productos efectivos, enfocados en concentraciones óptimas y eficacia real.

The Electric Factory

Desde hace dos décadas redefine la manera en que las marcas se vinculan con las personas a través de la tecnología. Nació como una productora digital enfocada en el desarrollo de sitios web y, con el tiempo, evolucionó hasta convertirse en un estudio de innovación y creatividad tecnológica, especializado en ofrecer soluciones disruptivas a los desafíos de las marcas. Hoy cuenta con un plantel de 80 personas y oficinas en Uruguay y Puerto Rico, además de un equipo operativo en Estados Unidos.

Vopero

“Entendemos que la prenda más sustentable es la que ya existe, y por eso, la mejor forma de construir un mejor futuro para la moda es hacer circular lo que ya existe”. Esta es una de las consignas clave de Vopero, una de las tiendas de ropa de segunda mano más grandes del país, que ya tiene cinco años de existencia. La marca ya está presente en México y Chile y, en Uruguay, se consolidó como el primer local de moda de segunda mano con presencia en un centro comercial: Punta Carretas Shopping.

logos 5

Acceso fácil

En 2012, dos uruguayos fundaron una empresa de tecnología especializada en la gestión integral de eventos. Con su plataforma de software, Acceso fácil permite automatizar todo el ciclo de un evento —desde la venta de entradas y el registro hasta el control de acceso y el análisis posterior de datos—, con foco en mejorar la experiencia de los asistentes y optimizar la tarea de los organizadores.

Loog Guitars

Guitarras reales, hechas de madera y con gran sonido, diseñadas especialmente para que tocar sea fácil y estimulante para los niños desde el primer día. Esa es la premisa de la empresa uruguaya Loog Guitars. Nació como un proyecto académico del uruguayo Rafael Atijas en la Universidad de Nueva York y se lanzó al mundo en 2011.

Agua Local

Una alternativa sostenible al agua embotellada nacida en 2018. Pensada para el sector gastronómico y oficinas, ofrece un sistema que purifica el agua de la canilla, la remineraliza, enfría y permite gasificarla en el momento, para servirla en botellas de vidrio reutilizables. Con un modelo de servicio por suscripción que incluye equipos y mantenimiento, busca reducir el uso de plástico y minimizar residuos.

logos 4

Prex

Nació en Uruguay en 2015 con el objetivo de hacer más accesibles los servicios financieros a través de una tarjeta prepaga Mastercard de alcance internacional y una cuenta digital bimoneda. Desde sus inicios, apuntó a simplificar el manejo del dinero y ampliar las posibilidades de uso tanto en el ámbito local como en el exterior. Con el tiempo, expandió su operación a otros mercados, como Argentina, Chile y Perú.

Dgusto

Fue uno de los primeros festivales gastronómicos uruguayos y se ha ganado un lugar en la agenda montevideana. Es una celebración de la cocina local e internacional que convoca a chefs, productores, foodtrucks y emprendedores en espacios públicos y suma, además,clases de cocina, música en vivo, arte y actividades para niños.

Meitre

En 2019, emprendedores uruguayos desarrollaron una plataforma tecnológica para profesionalizar la gestión de restaurantes. Además de tomar reservas, optimiza la asignación y rotación de mesas, anticipa la demanda y ayuda a maximizar ingresos. Con automatización de confirmaciones, listas de espera inteligentes y una plataforma de reservas, permite a los restaurantes gestionar mejor su operación y ofrecer una experiencia más eficiente.

logos 6

Wikimusculos

Es una plataforma web dedicada al fitness y al deporte que combina contenidos informativos con una tienda en línea y herramientas gratuitas de nutrición y entrenamiento. Pensada para acercar el ejercicio a personas sin experiencia, ofrece planes personalizados, rutinas accesibles con el objetivo de ayudar a armar un programa efectivo y adaptado a los hábitos de los uruguayos.

Habichuelas

Una maestra de educación inicial y una mecánica dental uruguaya unieron en 2008 sus dos pasiones: los juegos didácticos y el trabajo artesanal. Bajo la consigna “Crecemos jugando”, diseñan y producen juegos para toda la familia, e invitan a crear momentos de encuentro entre grandes y chicos. Cada pieza se elabora cuidando los materiales, el diseño y los detalles, en colaboración con imprentas y diseñadores locales.

Paselibre

Fue una de las primeras empresas uruguayas de bienestar corporativo que permitió ofrecer a los empleados un acceso ilimitado a una amplia red de más de 1.000 gimnasios y centros deportivos. Tiene convenios con salas de musculación, gimnasios, clubes, estudios de yoga y hasta pilates o zumba. El servicio es contratado por la empresa y subsidiado como beneficio laboral, lo que habilita a los empleados a entrenar en múltiples sedes con solo presentar su cédula.

Little Rebels

La inquietud era tan simple como poderosa: la ausencia de mujeres y sus logros en los materiales educativos infantiles. Con la convicción de que se aprende mejor jugando, en 2019 nació Little Rebels, una marca uruguaya que ofrece una colección de muñecas de peluche inspiradas en figuras históricas, como Amelia Earhart, Marie Curie, Mary Jackson o Malala Yousafzai­, que además cobran vida a través de una aplicación interactiva disponible para iOS y Android.

Connectus Medical

Conocida como el “Airbnb de la diálisis”, Connectus Medical conecta a pacientes que requieren hemodiálisis con una red global de clínicas certificadas, permitiéndoles planificar viajes y coordinar sus tratamientos de forma anticipada, segura y simple. A través de la tecnología y una comunidad de apoyo que incluye centros médicos y pacientes mentores, convierte lo que antes era una limitación en una oportunidad para moverse y viajar.

logos 7

Perla Pli

Dentro del rubro de cuidados y de empresas dedicadas a mujeres, la marca se destaca por su selección de ingredientes naturales certificados, de alta calidad y eficacia, libres de ingredientes tóxicos y crueldad animal, para el cuidado del cabello y el cuero cabelludo. Desarrolla fórmulas para cuidar y potenciar el pelo de manera efectiva sin comprometer la salud ni el medio ambiente.

Prometeo

Es otra empresa innovadora y relevante del rubro Fintech que se consolidó en 2022 como solución para facilitar la conexión entre corporaciones globales e instituciones financieras en Latinoamérica y Estados Unidos. A través de interfaces bancarias, habilita el acceso a más de 1.500 conexiones en 1.200 instituciones de 11 países. Agiliza procesos y reduce el trabajo manual.

LaRifamos

Para conectar a personas interesadas en rifar bienes con otras que participan comprando números de forma 100% online, en 2019 surgió LaRifamos. Su objetivo es ser una alternativa innovadora de venta e inversión, pensada para maximizar el valor de los productos y ofrecer oportunidades de ganancia para ambas partes: quienes rifan y quienes participan. Funciona como nexo y garante del proceso, y asegura el correcto desarrollo de cada rifa.

Wona Sports

Nació en 2018 como una solución tecnológica pensada para simplificar y potenciar el deporte amateur, conectando a personas, instituciones y centros deportivos en un único sistema de gestión. A través de su plataforma y aplicación para celulares, centraliza la oferta de canchas, gimnasios, clubes y actividades. Facilita reservas, compras de planes y la administración integral de espacios deportivos.

Enteria

Enteria lleva el análisis científico de la microbiota humana —intestinal y vaginal— más allá del laboratorio. Esta empresa biotecnológica uruguaya fundada en 2018 está orientada a profesionales de la salud y personas interesadas en mejorar su bienestar. A través de técnicas de secuenciación masiva y análisis metagenómicos, identifica desequilibrios microbianos asociados a distintas patologías y ofrece información clave para orientar diagnósticos y tratamientos personalizados.