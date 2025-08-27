'The Thursday Murder Club' tuvo su estreno internacional con Helen Mirren y el resto del elenco

Londres se vistió de gala en Leicester Square para recibir el estreno mundial de The Thursday Murder Club, la esperada adaptación de Netflix del best seller de Richard Osman. Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Celia Imrie y Richard E. Grant fueron algunas de las figuras que desfilaron por la alfombra verde, anterior a un escenario transformado en una réplica de Cooper’s Chase, la residencia de ancianos donde transcurre la historia de la película.
Dirigida por Chris Columbus, la historia sigue a un grupo de cuatro amigos que, en su retiro, se reúnen cada jueves para resolver viejos crímenes. Las reuniones comienzan como un simple pasatiempo, pero todo se torna complejo cuando un asesinato golpea su propia puerta y los obliga a poner a prueba su ingenio y coraje. En la première, Columbus dijo que el elenco de este proyecto fue “el mejor equipo desde Harry Potter”.
El actor irlandés y miembro del elenco Pierce Brosnan se arriesgó con un traje cruzado brioni, realizado a medida en color marrón.
El autor Richard Osman estuvo presente en el estreno y aprovechó para destacar la importancia de dar protagonismo a personajes mayores en la ficción. “En nuestra sociedad, a medida que envejeces te vuelves un poco invisible, pero al escuchar a esa generación surgen historias y sabiduría increíbles”, señaló.