6 cafeterías ideales para teletrabajar en Montevideo y alrededores

Si hay algo positivo que dejó la pandemia de Covid-19 fue la popularización del teletrabajo. Si bien esta modalidad ya existía, las recomendaciones de distanciamiento social que comenzaron en Uruguay en marzo de 2020 hicieron que muchas empresas cerraran sus oficinas y diseñaran estrategias para que sus trabajadores pudieran seguir cumpliendo con sus tareas desde su casa. Y allí se extendió la enseñanza de que quizás en muchos rubros no sea necesario que todos los trabajadores concurran a sus oficinas todos los días. Con una computadora con conexión a internet, desde casi cualquier lugar, se puede hacer una infinidad de cosas.

Pero el problema es que no todos cuentan en sus casas con lugares cómodos para teletrabajar. O quizás sí tienen el lugar, pero tienen niños chicos, que juegan, que demandan, que hacen ruido y que hacen que cumplir con las tareas laborales se vuelva casi una misión imposible. Para ellos, ir a trabajar a un café o restaurante es, muchas veces, la alternativa ideal.

En Montevideo y alrededores existen un sinfín de lugares que pueden funcionar casi como segunda oficina. Lugares donde se puede disfrutar de un buen café y además acceder a enchufes para que la duración de la batería de la computadora o celular no sea un problema. Lugares con música suave y un ambiente tranquilo para no descuidar la concentración y dar la posibilidad de mantener reuniones presenciales o virtuales. A continuación, una selección variada de seis de ellos.

Ubicado en una casona antigua de La Blanqueada, Casa Berracos ofrece café, libros y plantas. Por su cercanía a la Universidad Católica, recibe a diario a estudiantes y docentes que hacen uso de sus espacios para estudiar, trabajar o simplemente disfrutar de un café de especialidad o de un menú no demasiado extenso, pero sí casero, rico y con una presentación cuidada. El lugar ofrece dos cartas: una para desayunos y meriendas y otra para almuerzos. Cada mediodía tiene un menú semanal distinto, además de sus clásicos de siempre, entre los que destacan los sándwiches y bocatas. Con enchufes cerca de cada una de las mesas y música de ambiente suave, es ideal para usar como oficina o lugar de estudios. Otro punto a favor es que el lugar ofrece una botella de agua saborizada natural sin costo.

Estero Bellaco 2835. Abierto de lunes a viernes de 9.00 a 20.00 y los sábados de 12.00 a 20.00.

Sauco Café

Sauco Cordón 1 Instagram Sauco Café

Con un ambiente cálido y relajado, el local de Sauco Café ubicado en el barrio Cordón es un punto de encuentro ideal para reuniones de estudio, de trabajo o para concentrarse en solitario. Sus desayunos —que combinan lo más saludable con lo más tentador— están hechos con ingredientes frescos y bien presentados. Además, hay opciones de almuerzo como tartas, sándwiches y plato del día. Para beber se ofrece té y bebidas frías como jugos y licuados. Pero, por supuesto, la estrella es el café recién molido.

Canelones 1989. Abierto de lunes a viernes de 8.00 a 20.00.

Senda Café

Senda café 1 Instagram Senda Café

En Punta Carretas, Sinergia Faro cuenta con una cafetería con un espacio creado específicamente para coworking. Reuniones, trabajos en equipo, jornadas de estudio o simplemente trabajadores individuales con su computadora son más que bienvenidos en Senda Café. Allí se sirve café de especialidad y un variado menú de tostones, tostados y cosas dulces (que incluye opciones sin gluten, sin azúcar y vegetarianas). Además, al mediodía ofrecen tartas y distintos platos semanales.

Víctor Soliño 349. Abierto de lunes a viernes de 8.30 a 19.30.

La Bicicleta Café

La bicicleta 2 Instagram La bicicleta

Música suave, mesas amplias, sillas cómodas, un gran patio exterior y varios rincones dentro hacen de La Bicicleta un restaurante y cafetería ideal para ir a trabajar con la computadora. La carta para desayunos y meriendas incluye café de especialidad y varias opciones dulces y saladas. Los almuerzos son originales y elaborados e integran platos como tartar de salmón, wok de langostinos, tacos andinos y bife de melena de león. Como plus, La Bicicleta cuenta con opciones sin gluten en su menú y es pet friendly.

Bulevar España 2643. Abierto de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 y los sábados y domingos de 10.00 a 20.00.

La Madriguera

La Madriguera 2 Instagram La Madriguera

Con un amplio jardín con sombra para disfrutar en las mañanas y tardes primaverales y espacios de mesas y livings con sillones en su interior, esta cafetería de Carrasco se presenta como un lugar cómodo y tranquilo para teletrabajar. La oferta gastronómica incluye menús de almuerzos, variedad de cafés, tés en hebras, jugos exprimidos y panificados artesanales. En la carta de La Madriguera destacan platos frescos y saludables, variedad de ensaladas y otras opciones vegetarianas.

Divina Comedia 1666 bis. Abierto de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 y los sábados de 9.30 a 20.00.

Selva Café & Libros

Selva Cafe 1 Instagram Selva Café & Libros

“Un refugio que conecta con la naturaleza a través de su diseño, su ambientación y su gastronomía”. Así se autodefine esta cafetería ubicada frente al Aeropuerto de Carrasco. Cuenta con un espacio de librería con mesas amplias, ideales para desplegar la computadora, agenda y todo lo que el teletrabajo implique, una galería cerrada para disfrutar en cualquier época del año y varios rincones interiores. El menú de Selva incluye opciones de desayunos, almuerzos y meriendas. Las estrellas de la carta son las opciones de pastelería creativa y el café de especialidad. Además, cuenta con un almacén y una tienda de regalos.

Via Disegno – Ruta 101 frente al Aeropuerto de Carrasco. Abierto de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 y sábados y domingos de 9.00 a 20.00.