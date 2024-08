A propósito del Día internacional de la Fotografía, ocho fotógrafos uruguayos eligen su mejor captura

Mauricio Rodríguez trabaja en fotografía desde 2019, año en el que se incorporó al equipo de Galería. Se ha especializado en fotografía en escena; cubre especialmente espectáculos musicales, lo que le permite combinar su gusto por las dos artes: la música y la fotografía.

Esta foto fue tomada hace unos 10 años en el camino rumbo a la ciudad de Minas. Era una tarde nublada en la que el paisaje no decía nada, hasta que apareció un rayo de sol, que duró muy poco, iluminando ese árbol seco y desnudo entre tanto verde opaco: ahí me detuve y empecé a disparar.

Adrián Echeverriaga se integró en 2009 como fotógrafo al equipo de Galería y desde 2018 es responsable de esa área. Estudió fotografía, iluminación, análisis de la imagen y fotorreportaje en Foto Club Uruguayo. Realizó cursos de diseño gráfico, video y edición. Su experiencia lo ha llevado a liderar equipos como encargado de fotografía, contenidos creativos y audiovisuales para varias marcas y empresas.

Esta foto es parte de un proyecto de fotografía que hice en 2021. Elegí esta foto en particular porque me permite recordar con mayor precisión lugares, momentos y personas; además de invitarme a dejar de sostener el miedo al olvido.

Valentina Weikert comenzó sus estudios de fotografía en 2016. Realizó cursos de diseño gráfico, una Tecnicatura en Edición y Posproducción Audiovisual y en 2020 cursó la carrera de fotografía Rumbo en Casa Arbus, donde también estudió fotografía de producto. Es parte del equipo de Galería desde diciembre de 2021.

Autorretrato con ansiedad No 9

El dios de nosotrxs no es mezquino, con su ejemplo no me invita a la codicia ni a la acumulación. Nuestro dios no asesina. Nuestro dios está desarmado y me desarmó a mí. Nuestro dios es amigo de lo público y enemigo de lo ajeno. Nuestro dios es amigo de las travas, de las tortas, de los putos, de los negros, de los humildes, de los inmigrantes. Nuestro dios me recuerda a diario que estoy alienado, que el camino no es un nirvana individual, sino la construcción colectiva, la cumbia en la vereda con lxs pibxs. Nuestro dios camina cantando en tetas junto a las pibas en las marchas y camina en silencio de la mano de aquella señora que todavía busca a su hijx, a su nietx, a su hermanx, que otro dios eligió desaparecer. Nuestro dios sin dudas no es el que desembarcó en 1492. Nuestro dios no comparte la mesa con genocidas disfrazados de empresarios. Nuestro dios se sienta con Galeano en una mesita del Café Brasilero.

Brian Ojeda, nacido en 1990 en Santa Fe, Argentina, es productor visual. Se radicó en Montevideo en 2013, donde trabaja desde entonces sobre todo como fotógrafo y director creativo. Curioso, fascinado por el mundo del arte y la producción gráfica. La política, la semiótica, la estética, la música y la imagen son los principales motores de sus proyectos. La experimentación fotográfica y la curiosidad por la historia del arte es lo que más ha nutrido sus imágenes, su lenguaje formal y simbólico.

Esta foto fue tomada en el 2018, año de mi regreso a Uruguay luego de vivir fuera por muchos años, y el puntapié de mi serie fotográfica de bodegones y pescados que culmina en 2021. Esta foto significa un antes y un después inmenso en mi vida y en mi arte.

Ceci Gervaso cursó fotografía tanto en escuelas de Montevideo como de Barcelona, donde continuó sus estudios en diferentes talleres con fotógrafos de la ciudad, quienes la guiaron a seguir el camino autodidacta que desde pequeña aplicó para encontrar y plasmar un estilo propio que hoy define sus trabajos y el contenido de sus proyectos personales, en los que involucra a diferentes artistas contemporáneos.

El tornado de Dolores marcó mi carrera. Ese día había ido a trabajar al diario (El Observador), hablé con mi jefe y le dije que quería ir a Dolores, pero no quería pisar a ningún colega, porque estaba fuera de horario. Me dijo: “Nadie quiere ir, así que andá”. A las 20 horas salimos con el periodista Juan Marra. Cuando entramos a Dolores, la ciudad estaba totalmente negra, en apagón, iluminada por las velas de las casas devastadas. Ninguno de los dos conocía el pueblo, y no veíamos nada. Las luces del auto alumbraban un auto volcado, un árbol caído. Y de repente, encontramos el maniquí de una tienda de moda. Me pareció increíblemente estremecedor y a la vez fascinante cubrir una catástrofe de esa dimensión.

Nicolás Garrido Monestier es un fotógrafo documentalista y fotoperiodista independiente, primer premio Fotoperiodismo Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) 2007, premio Integración New Holland Mercosur 2012, primer y tercer premio Puerto de Montevideo ANP 2007 y docente de Fotoperiodismo/Documentalismo en Taller Aquelarre. Ha trabajado para Forbes, Folha de São Paulo, AFP, Reuters, ONU, Rolling Stone, Búsqueda y El Observador, entre otros medios.

La elección de esta imagen tiene que ver con el descubrimiento personal de entender al retrato como una herramienta más contextual y funcional a una historia. Es decir, lograr una imagen que no profundice solo sobre el retratado en cuestión, sino que compositivamente explicite y colabore con un concepto mayor y muchas veces asociado a un trabajo de largo aliento documental. Esta herramienta narrativa y sus resultados han sido protagonistas de varios de mis proyectos.

Santiago Barreiro es fotógrafo, documentalista y explorador de National Geographic. Se ha dedicado principalmente a la investigación en temas de danza, género y minorías con foco en Latinoamérica. Se formó en el Foto Club Uruguayo (2006-2008) e inmediatamente comenzó a trabajar y colaborar con varias entidades; compañías de danza, publicaciones y medios de comunicación locales e internacionales. Su trabajo se ha expuesto en Uruguay y el exterior, y ha obtenido varios premios, entre los que destacan tres becas de investigación de National Geographic Society y dos premios POY Latam (Picture of the Year) en los últimos tres años.