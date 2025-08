Apenas 57,4% de los bebés en Uruguay son alimentados solo con leche materna hasta los seis meses

Sin embargo, no todas las mujeres pueden alimentar a sus hijos con su propia leche. Y tampoco todas quieren, porque la lactancia, por diversos motivos, puede no resultar siempre un acto placentero. Si no hay un correcto asesoramiento y una información que garantice que el bebé haga una succión efectiva del pecho, dar de mamar podría causar dolor y hasta lastimar las mamas.