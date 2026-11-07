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    León XIV llevó el mate a su homilía en Paysandú y llamó a “estrechar los lazos”

    La lluvia de la madrugada dejó el parque París Londres mojado y el frío obligó a sacar abrigos, pero las nubes dieron una tregua y miles de personas llegaron para escuchar al papa León XIV en la primera misa de su visita a Latinoamérica

    El papa León XIV llega al parque París Londres para celebrar misa en Paysandú.

    El papa León XIV llega al parque París Londres para celebrar misa en Paysandú.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | José Frugoni
    Por José Frugoni

    Paysandú amaneció mojada este sábado 7. Las lluvias de la madrugada habían dejado huellas en el parque París Londres y el frío, acompañado por un viento intenso, parecía empeñado en complicar una jornada que llevaba días generando expectativa. Al calor de los días anteriores le había seguido una mañana bastante más fría y ventosa. Las nubes, al menos, se apiadaron de los peregrinos. No volvió a llover.

    Desde temprano, los vendedores se instalaron en los alrededores del parque. Remeras, banderas, llaveros y toda clase de recuerdos con la imagen del papa León XIV formaban parte de la oferta para quienes llegaban desde distintos puntos del país y de la región. Aunque se hablaba de unas 40.000 personas, a simple vista la concurrencia parecía estar por debajo de esa cifra.

    Fieles llegando a la misa del papa León XIV en el parque París Londres de Paysandú.

    Fieles llegando a la misa del papa León XIV en el parque París Londres de Paysandú.

    Adentro, el ambiente era tranquilo. Muchos habían llevado sillas playeras, otros se acomodaron directamente sobre el pasto y algunos buscaron un lugar desde donde seguir la ceremonia de parados. La espera tuvo su propia banda sonora. Por los parlantes sonaron canciones religiosas que los presentes acompañaban con palmas y coros. El repertorio parecía interminable, pero había tiempo para todo. La mañana recién empezaba y el papa todavía no había llegado.

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    León XIV aterrizó en Paysandú a las 9.50. Desde el aeropuerto se trasladó en una camioneta negra directamente al parque. Allí subió al papamóvil para recorrer el predio. Fue apenas un instante. De pie, vestido con un sobretodo blanco y agarrado a la baranda del vehículo, sonrió mientras avanzaba entre los fieles. No dejó de saludar hasta llegar al altar, donde celebró la misa. La escena fue corta, pero suficiente para acaparar las miradas y los celulares que buscaban registrar su paso.

    El papa León XIV llega al Parque París-Londres para oficiar la misa este sábado 7 de noviembre de 2026 en Paysandú.

    El papa León XIV llega al Parque París-Londres para oficiar la misa este sábado 7 de noviembre de 2026 en Paysandú.

    Jacinto Vera y tres símbolos bien uruguayos

    La celebración tuvo un carácter histórico. Fue la primera misa que León XIV ofició en Latinoamérica. En su homilía, el papa dedicó buena parte de sus palabras al departamento y a su historia. Recordó especialmente al beato Jacinto Vera, primer obispo de Montevideo, beatificado en 2023 por Francisco, y su actuación durante la Defensa de Paysandú en 1864.

    “Durante la histórica Defensa de Paysandú, en 1864, monseñor Vera se instaló en la isla de la Caridad, frente a la ciudad sitiada, para atender a refugiados y heridos de ambos bandos. Allí se quedó hasta la caída del sitio para acompañar a su gente, suplicando en nombre de Dios que los ejércitos de hermanos se dieran el abrazo fraternal”, relató.

    Después de recordar a Vera, León XIV dijo que ahora los saduceos deben seguir ese camino. “Hoy nos corresponde a nosotros continuar el legado que estos sembradores del Evangelio nos han dejado, y debemos hacerlo teniendo en cuenta lo que nos dice la palabra de Dios: con justicia, honestidad y fidelidad, conscientes de que el mensaje que anunciamos no nos pertenece. Es un tesoro que hemos recibido del Señor, y lo llevamos en vasijas de barro”, expresó.

    El parque París Londres antes de la llegada del papa León XIV a Paysandú.

    El parque París Londres antes de la llegada del papa León XIV a Paysandú.

    Pero si hubo una parte de la homilía especialmente dedicada al departamento y a su entorno fue la que llegó cuando el pontífice presentó tres imágenes de la región. “Hay tres símbolos que caracterizan a esta región y que pueden ayudarnos a reflexionar sobre el tesoro de la fe que nos ha sido dado y la misión que hoy se nos confía. El primero es el puente, el segundo los palmares y el tercero el mate”.

    El primero fue una referencia directa al Puente Internacional General Artigas, que une Paysandú con Colón. “En esta ciudad de Paysandú se encuentra el Puente Internacional General Artigas, que atraviesa el río Uruguay, uniendo dos países limítrofes. No es difícil imaginar los beneficios que genera un puente: apertura, comunicación, intercambio. Por eso, qué importante es ser constructor de puentes. Esa es la vocación a la que todos estamos llamados: construir puentes, estrechar lazos, unir, comunicar, transmitir la alegría de la fe”.

    De los palmares al mate, una homilía con identidad propia

    El segundo símbolo elegido fueron los palmares. León XIV destacó la resistencia de estos árboles. “Este árbol es resistente a la fuerza de los vientos, posee raíces profundas, se eleva rectamente hacia el cielo en busca de luz y produce el hermoso fruto del yatay. Esta es una hermosa imagen del origen y el destino al que estamos llamados: arraigarnos en Cristo, alfa y omega, principio y fin de nuestra vida, para que, permaneciendo unidos a él, demos buenos frutos”.

    El tercer símbolo no necesitaba demasiadas explicaciones para el público. Era el mate. Entre aplausos cuando lo mencionó, León XIV reconoció que se trataba de una costumbre sudamericana cuyo significado los propios uruguayos podían explicar mejor que él. Hasta Roma, dijo, había llegado la bebida. “El mate es símbolo de familiaridad, de amistad y de encuentro. Nos enseña a compartir y a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen y hermanan. Es signo de acogida, de integración y de valores comunes. Tomar mate es un ritual lleno de simbolismos, donde se dialoga sin palabras y cada detalle posee un significado propio”.

    Un último mensaje desde la basílica

    Después de la misa, el papa se trasladó en camioneta hasta la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, frente a la plaza Constitución. Allí permaneció unos minutos en una oración privada, mientras afuera lo esperaba otro grupo de personas que buscaba verlo de cerca.

    La basílica todavía conserva algunas balas en sus techos, “recuerdos” de la Defensa de Paysandú. El edificio fue bombardeado y quedó casi destruido durante el sitio de 1864.

    Al salir, volvió a dirigirse a los fieles. Les agradeció por la recepción y retomó los tres símbolos de su homilía. Esta vez, el mensaje sobre el puente fue todavía más directo. “Como aquí tienen ustedes este puente que une países, tenemos que construir puentes que unen a todos los pueblos. Nos unen en la fe, nos unen porque creemos en un solo Dios y creemos que la paz es posible y queremos construir la paz”, dijo.

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    León XIV descubre la placa conmemorativa de su visita a la basílica de Nuestra Señora del Rosario, en Paysandú.

    También volvió sobre el mate. “Donde dos amigos, dos familiares están unidos a compartir, muchas veces dialogando sin palabras, pero estar unidos a compartir la vida, a pesar de las dificultades, también las alegrías”, expresó.

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