Así se imaginan el futuro 25 figuras que fueron tapa de Galería

Desde el año 2000, cuando comenzó a editarse Galería, hasta hoy, las transformaciones que ha enfrentado el mundo han sido enormes. No hay rubro ni aspecto de la vida humana que no se haya visto tocado por la revolución tecnológica, los conflictos bélicos, la migración y la pandemia, solo por mencionar algunos hechos claves. Durante estos 25 años, Galería ha sido testigo fiel e infalible, con una mirada propia y particular, de muchos de estos cambios y tendencias: desde los que tienen que ver con la cultura, el arte, la moda y la gastronomía hasta los que se relacionan con la política, la tecnología, el mundo del trabajo y las costumbres sociales.