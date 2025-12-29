¡Hola !

Así se imaginan el futuro 25 figuras que fueron tapa de Galería

Para celebrar los 25 años de Galería, invitamos a 25 figuras que fueron tapa a pensar sobre lo que traerá el próximo cuarto de siglo

Búsqueda | Magdalena Cabrera
Por Magdalena Cabrera

Desde el año 2000, cuando comenzó a editarse Galería, hasta hoy, las transformaciones que ha enfrentado el mundo han sido enormes. No hay rubro ni aspecto de la vida humana que no se haya visto tocado por la revolución tecnológica, los conflictos bélicos, la migración y la pandemia, solo por mencionar algunos hechos claves. Durante estos 25 años, Galería ha sido testigo fiel e infalible, con una mirada propia y particular, de muchos de estos cambios y tendencias: desde los que tienen que ver con la cultura, el arte, la moda y la gastronomía hasta los que se relacionan con la política, la tecnología, el mundo del trabajo y las costumbres sociales.

No solo eso, sino que en estos años de periodismo, muchas de sus tapas han sido icónicas, así como también lo han sido muchos de los personajes que las vistieron. Por eso, para celebrar los 25 años de la revista y como una manera de proyectarnos, invitamos a 25 de estas personalidades a imaginar el mundo el próximo cuarto de siglo. Para ello, les hicimos a todos las mismas dos preguntas: haciendo foco en su especialidad, ¿cómo se imagina a Uruguay y/o el mundo en los próximos 25 años? ¿Qué deseo tiene para el futuro?

A continuación, lo que estos 25 personajes se imaginan y sueñan sobre el futuro.

Embed

