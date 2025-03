Bares y boliches de Montevideo implementan medidas para prevenir el acoso sexual hacia las mujeres

“Me ha pasado de estar bailando todos apretados y que me toquen la cintura o el culo. Cuando empecé a salir, con 14 o 15 años, me pasaba y no reaccionaba, no sabía ni reaccionar. Capaz que solo lo comentaba entre mis amigas, pero tampoco era algo que me pasara mucho”, dijo Abril. “Creo que, si hoy alguien me toca el culo, me agarra de la cintura o me encaja un beso, sí reacciono. Me doy vuelta y no sé qué le puedo llegar a decir o hacer”, agregó.