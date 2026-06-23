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Celebridades festejaron el Día del Padre con emotivos mensajes en redes sociales

Desde Meghan Markle hasta el Chino Darín, las celebridades publicaron fotos de sus esposos, sus padres o de ellos mismos con sus hijos

La actriz y duquesa de Sussex Meghan Markle celebró a su esposo, el príncipe Harry, en su día, y publicó una tierna imagen junto a sus hijos en Instagram.&nbsp;

La actriz y duquesa de Sussex Meghan Markle celebró a su esposo, el príncipe Harry, en su día, y publicó una tierna imagen junto a sus hijos en Instagram. 

FOTO

Instagram: meghan
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El domingo 21 de julio se celebró el Día del Padre en varios países del mundo, entre ellos Estados Unidos y Argentina, y las redes sociales se llenaron de fotos y mensajes en homenaje. Actores, modelos y figuras del espectáculo compartieron imágenes familiares y dedicatorias cargadas de emoción y admiración para los padres de sus hijos o para sus propios padres.

Gisele Bundchen familia
La modelo brasileña Gisele Bündchen agradeció por su ejemplo y valores a Joaquim Valente, su pareja y padre de sus hijos.

La modelo brasileña Gisele Bündchen agradeció por su ejemplo y valores a Joaquim Valente, su pareja y padre de sus hijos.

Entre los mensajes más destacados estuvo el de Meghan Markle, quien publicó una foto de su esposo, el príncipe Harry, duque de Sussex, junto a sus dos hijos y le dedicó unas palabras llenas de cariño: “Son tan afortunados de tenerte. Todos lo somos. Feliz Día del Padre a nuestro único e inigualable”, escribió. Por su parte, la modelo brasileña Gisele Bündchen publicó en Instagram un extenso saludo a su pareja, Joaquim Valente, y destacó valores como la humildad, la disciplina y la bondad. Además, agradeció a su propio padre por el amor, la sabiduría y el apoyo incondicional a lo largo de cada etapa de su vida, y finalizó con un saludo general a todos los padres en su día.

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La actriz estadounidense Jessica Biel dedicó un mensaje al cantante Justin Timberlake, con quien tiene dos hijos, junto a una imagen de toda la familia.

La actriz estadounidense Jessica Biel dedicó un mensaje al cantante Justin Timberlake, con quien tiene dos hijos, junto a una imagen de toda la familia.

La actriz estadounidense Jessica Biel celebró a Justin Timberlake con una foto de ellos junto a sus hijos en la nieve, y un mensaje en el que resaltó su entrega como padre y su capacidad de transformar lo cotidiano en momentos de juego y contención emocional. “Nuestros hijos tienen mucha suerte de llamarte papá. ¡Te amamos!”, escribió en su cuenta de Instagram.

Chino Darin hijo
El actor argentino Chino Darín decidió homenajearse a sí mismo y publicó una foto en la que porta a Dante, su hijo con la actriz española Úrsula Corberó.

El actor argentino Chino Darín decidió homenajearse a sí mismo y publicó una foto en la que porta a Dante, su hijo con la actriz española Úrsula Corberó.

En Latinoamérica, también hubo países que celebraron el Día del Padre el domingo pasado. El actor argentino Chino Darín realizó un autohomenaje, con una publicación distendida y personal en su Instagram. Compartió una imagen junto a su hijo Dante bajo el mensaje: “Una de padre en su día”. En Uruguay, el Día del Padre se celebrará el domingo 12 de julio.

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