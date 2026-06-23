Celebridades festejaron el Día del Padre con emotivos mensajes en redes sociales

Desde Meghan Markle hasta el Chino Darín, las celebridades publicaron fotos de sus esposos, sus padres o de ellos mismos con sus hijos

La actriz y duquesa de Sussex Meghan Markle celebró a su esposo, el príncipe Harry, en su día, y publicó una tierna imagen junto a sus hijos en Instagram.

El domingo 21 de julio se celebró el Día del Padre en varios países del mundo, entre ellos Estados Unidos y Argentina, y las redes sociales se llenaron de fotos y mensajes en homenaje. Actores, modelos y figuras del espectáculo compartieron imágenes familiares y dedicatorias cargadas de emoción y admiración para los padres de sus hijos o para sus propios padres.

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Gisele Bundchen familia La modelo brasileña Gisele Bündchen agradeció por su ejemplo y valores a Joaquim Valente, su pareja y padre de sus hijos. Instagram: gisele Entre los mensajes más destacados estuvo el de Meghan Markle, quien publicó una foto de su esposo, el príncipe Harry, duque de Sussex, junto a sus dos hijos y le dedicó unas palabras llenas de cariño: “Son tan afortunados de tenerte. Todos lo somos. Feliz Día del Padre a nuestro único e inigualable”, escribió. Por su parte, la modelo brasileña Gisele Bündchen publicó en Instagram un extenso saludo a su pareja, Joaquim Valente, y destacó valores como la humildad, la disciplina y la bondad. Además, agradeció a su propio padre por el amor, la sabiduría y el apoyo incondicional a lo largo de cada etapa de su vida, y finalizó con un saludo general a todos los padres en su día.

Jessica Biel_Justin Timberlake_familia_Instagram La actriz estadounidense Jessica Biel dedicó un mensaje al cantante Justin Timberlake, con quien tiene dos hijos, junto a una imagen de toda la familia. Instagram: jessicabiel La actriz estadounidense Jessica Biel celebró a Justin Timberlake con una foto de ellos junto a sus hijos en la nieve, y un mensaje en el que resaltó su entrega como padre y su capacidad de transformar lo cotidiano en momentos de juego y contención emocional. “Nuestros hijos tienen mucha suerte de llamarte papá. ¡Te amamos!”, escribió en su cuenta de Instagram.