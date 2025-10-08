¡Hola !

Celebridades de Hollywood se apoderan del ‘front row’ en la Semana de la Moda de París

De Anya Taylor­-Joy y Jenna Ortega a Anna Wintour, hasta la primera dama francesa, Brigitte Macron, apoyan diferentes maisons de moda de lujo

Charlize Theron estuvo en la presentación de Givenchy.

Charlize Theron estuvo en la presentación de Givenchy.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La Semana de la Moda de París sigue marcando agenda, al ser la capital francesa el epicentro del estilo. En esta edición, que se extendió hasta el martes 7 de octubre, Dior presentó su colección primavera-verano 2026 con un desfile que dejó en claro el porqué de su papel protagónico dentro del universo de la moda de lujo. La propuesta, firmada por Maria Grazia Chiuri, combinó siluetas estructuradas y tejidos livianos con una paleta de tonos tierra y destellos metálicos, en un diálogo entre la modernidad y lo clásico.

Anya Taylor Joy FashionFranceWomenDiorPhotocall AFP ANNA KURTH
Anya Taylor-Joy, embajadora de Dior, previo al desfile de la firma en París.

Anya Taylor-Joy, embajadora de Dior, previo al desfile de la firma en París.

Como es usual, el evento reunió, además de figuras destacadas de la moda, otras del espectáculo y la cultura. Anya Taylor­-Joy, embajadora de Dior, fue una de las más fotografiadas del front row con un look que volvió a posicionarla como referente de estilo. También asistieron Anna Wintour y Chloé Malle, de Vogue, en representación de la prensa internacional, además de la primera dama francesa, Brigitte Macron, quien aportó la matriz institucional de la Semana de la Moda.

Jenna Ortega FashionFranceWomenGivenchyArrivals AFP GEOFFROY VAN DER HASSELT
Jenna Ortega, la actriz de Merlina, fue una de las invitadas a la Semana de la Moda en París.

Jenna Ortega, la actriz de Merlina, fue una de las invitadas a la Semana de la Moda en París.

Charlize Theron estuvo en la presentación de Givenchy, y Ana de Armas y Zendaya protagonizaron las sesiones de fotos previas al show de Louis Vuitton; la cantante posó frente a la emblemática pirámide del Louvre. Meghan Markle, en tanto, regresó a la escena europea luego de tres años de ausencia para asistir al desfile de Balenciaga.

Ana de Armas FashionFranceWomenLouisVuittonPhotocall AFP THIBAUD MORITZ
La actriz cubanoespañola Ana De Armas antes de la presentación de las creaciones de Louis Vuitton.

La actriz cubanoespañola Ana De Armas antes de la presentación de las creaciones de Louis Vuitton.

Zendaya FashionFranceWomenLouisVuittonPhotocall AFP THIBAUD MORITZ
Zendaya posó frente a la pirámide del Louvre antes del desfile de Louis Vuitton.

Zendaya posó frente a la pirámide del Louvre antes del desfile de Louis Vuitton.

Una vez más, el evento se convirtió en un punto de encuentro entre diseño y celebridades y París volvió a demostrar por qué la moda es tanto una forma de espectáculo como un lenguaje universal.

