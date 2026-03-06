El rock alza la voz: con un nuevo disco, U2 retoma su historia de canciones de protesta

Renée Good en Minneapolis. Sarina Esmailzadeh en Irán . Awdah Hathaleen en Cisjordania. Y una carta desde el frente en Ucrania . U2 volvió con canciones que llevan nombres propios.

Days of Ash, con menos canciones que un álbum habitual y publicado la semana pasada, es la primera colección de material original del grupo desde Songs of Experience (2017). El trabajo vuelve sobre conflictos sociales y políticos y los aborda desde historias personales. Incluye seis temas inspirados en episodios recientes de violencia política, represión y guerra.

American Obituary rinde homenaje a Renée Nicole Good, escritora y madre de tres hijos, asesinada el 7 de enero en Minneapolis por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), la agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes migratorias. El hecho, ocurrido durante un operativo en su barrio, desató protestas y un amplio debate nacional sobre el uso de la fuerza por parte de esa agencia.

Song of the Future recuerda a Sarina Esmailzadeh, la adolescente iraní de 16 años que participó en las protestas de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, una joven fallecida bajo custodia de la policía de la moral, el organismo encargado de hacer cumplir las normas de vestimenta en el país. Las manifestaciones, que dieron forma al movimiento Mujer, Vida, Libertad, reclamaban mayores libertades civiles y derechos para las mujeres. Sarina murió en la ciudad de Karaj luego de ser golpeada por fuerzas de seguridad durante una de esas protestas.

One Life at a Time está dedicada al activista palestino Awdah Hathaleen, padre de tres hijos asesinado por un colono israelí en su aldea de Cisjordania el 28 de julio de 2025. Hathaleen había sido consultor del documental ganador del Oscar No Other Land, y el título de la canción retoma una frase pronunciada en su funeral para convertirla en “un mensaje de esperanza y solución pacífica”, según explicó la banda en el comunicado de promoción.

Yours Eternally adopta la forma de una carta escrita por un soldado ucraniano y cuenta con la colaboración de Taras Topolia, vocalista de la banda Antytila, y del británico Ed Sheeran. El tema funciona, además, como banda sonora de un cortometraje dirigido por el cineasta ucraniano Ilya Mikhaylus, realizado al cumplirse cuatro años de la invasión rusa.

Embed - U2 - Yours Eternally ft. Ed Sheeran and Taras Topolia (Documentary Short Film)

Filmado en diciembre de 2025, el corto retrata la vida cotidiana de integrantes del Cuerpo de Khartiya, una unidad integrada por unos 40.000 efectivos, y formará parte de un documental previsto para estrenarse a fines de 2026.

El EP se completa con The Tears of Things y con un poema llamado Wildpeace. Llega tras casi nueve años sin material original, un período en el que la banda concentró su actividad en giras, la residencia en Sphere Las Vegas, regrabaciones de catálogo, la autobiografía de Bono y distintos proyectos audiovisuales. Pero, además, marca un retorno a uno de los rasgos más reconocibles de U2, el abordaje de conflictos sociales y políticos dentro de su repertorio.

Canciones en las que U2 convirtió el rock en protesta

Sunday Bloody Sunday (1983)

Incluida en el disco War, toma como referencia la matanza de manifestantes norirlandeses ocurrida en Londonderry en 1972 y se convirtió en uno de los temas más asociados a la postura pública de U2 frente a la violencia política de su país. Durante años, Bono la interpretó en vivo sosteniendo una bandera blanca.

Una de las versiones más recordadas quedó registrada en la película Rattle & Hum, filmada el 8 de noviembre de 1987, el mismo día en que un atentado del IRA en Enniskillen dejó 11 muertos, cuando el cantante interrumpió la canción para condenar el atentado y lanzó desde el escenario la frase “Fuck the revolution!”, en alusión a la violencia del IRA.

Embed

New Year’s Day (1983)

También incluida en War, la canción surgió inicialmente a partir de una letra personal escrita por Bono para su esposa Ali, aunque pronto quedó asociada al contexto político de Polonia y al movimiento Solidaridad encabezado por Lech Wasa. Durante las sesiones de grabación en 1982, Bono reescribió el texto inspirado en el encarcelamiento del líder sindical bajo la ley marcial impuesta por el general Wojciech Jaruzelski en diciembre de 1981. Wasa permaneció separado de su familia y su detención se convirtió en símbolo de la represión contra la oposición.

El 31 de diciembre de 1982 se anunció la suspensión parcial de la ley marcial. En ese clima, la canción fue leída como un gesto de apoyo a la oposición polaca y quedó incorporada al repertorio más político del grupo en sus primeros años.

Embed

Pride (In the Name of Love) (1984)

Publicada dentro de The Unforgettable Fire, está dedicada a Martin Luther King Jr. La letra surgió tras la lectura que hizo Bono de una biografía del líder estadounidense y recuerda su asesinato en Memphis en 1968. El tema se convirtió en una de las canciones más asociadas a las referencias históricas y políticas del grupo, y su interpretación incluida en la película Rattle & Hum figura entre las versiones en vivo más recordadas.

Como dato adicional, durante la preparación de ese documental, U2 evaluó filmar parte de la película en Argentina y la producción llegó a avanzar con el envío de elementos del escenario, como el techo. El plan finalmente se canceló, entre otras razones, por la negativa del grupo a aceptar patrocinio de marcas de cigarrillos en los conciertos. Parte de esa infraestructura fue utilizada poco después por Tina Turner en su presentación en Buenos Aires en enero de 1988. La banda no llegaría al Río de la Plata hasta 1998.

Embed - U2-Pride (From the Rattle and Hum Live Album 1988)

Bullet the Blue Sky (1987)

Incluida en The Joshua Tree, la canción surgió después de que Bono recorriera Centroamérica en los años 80 como invitado de Amnistía Internacional y entrara en contacto directo con testimonios sobre la violencia en la región. El tema quedó asociado a la política exterior de Estados Unidos en ese período, en particular, al contexto de la guerra civil en El Salvador.

En los conciertos, Bono solía presentarla con comentarios sobre la situación internacional y el papel del gobierno de Ronald Reagan (inquilino de la Casa Blanca en aquellos años) en esos conflictos.

Embed - U2 - Bullet The Blue Sky (Live On The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 2017)

One (1991)

Incluida en Achtung Baby, fue leída durante años como una balada sobre relaciones personales, aunque la banda la vinculó también a temas como el sida, el rechazo social y los conflictos familiares.

Parte de los ingresos del single se destinó a iniciativas relacionadas con la investigación y la concientización sobre la enfermedad, y la portada utilizó una obra del artista David Wojnarowicz, quien murió por complicaciones asociadas al sida.

Con el tiempo, se consolidó como una de las canciones más reconocidas del repertorio del grupo.

Embed - U2 - One (Anton Corbijn Version)

Miss Sarajevo (1995)

Entre 1992 y 1995, Sarajevo permaneció sitiada durante la guerra de Bosnia, un conflicto que dejó miles de muertos y convirtió a la ciudad en símbolo del aislamiento y la resistencia civil en Europa. En ese contexto se organizó un concurso de belleza improvisado en medio del asedio, cuyas participantes levantaron un cartel con una consigna dirigida al mundo para que no olvidara lo que ocurría allí: “No dejen que nos maten”.

De ese episodio surgió Miss Sarajevo, publicada en 1995 dentro del proyecto Passengers. La canción retoma aquella historia y contó con la participación del tenor Luciano Pavarotti. El tema quedó asociado a la etapa en la que U2 impulsó distintas acciones para visibilizar el conflicto balcánico.

Embed - U2 - Miss Sarajevo (Documentary Version)

Durante la gira Zoo TV de 1993, la banda realizó conexiones satelitales en vivo con habitantes de Sarajevo y prometió regresar para tocar en la ciudad una vez finalizada la guerra. Ese compromiso se concretó el 23 de setiembre de 1997, cuando U2 se presentó en el estadio Koševo como parte de la gira PopMart, en el primer gran concierto internacional celebrado allí tras el fin del conflicto, con una asistencia cercana a las 45.000 personas.

Como dato adicional, el documental Kiss the Future (2023), producido por Matt Damon y Ben Affleck, reconstruye la relación de la banda con Sarajevo y el papel que tuvo el show de 1997 como gesto de apoyo tras la guerra.

U2-Sarajevo Un soldado vigila una de las puertas del estadio Koševo, previo al show de U2 de 1997. Kiss the Future documentary

Please (1997)

Los irlandeses cerraron la década de 1990 con Pop. Entre sus canciones está Please, que vuelve sobre el conflicto de Irlanda del Norte con menciones explícitas a la división religiosa y a la violencia política de la época.

La portada del single incluyó imágenes de dirigentes de distintos sectores implicados en las negociaciones que desembocarían en el Acuerdo de Viernes Santo de 1998, el pacto que estableció un nuevo esquema de gobierno compartido y buscó poner fin a tres décadas de enfrentamientos en la región. Entre las figuras retratadas estaban Gerry Adams, David Trimble, Ian Paisley y John Hume.

U2-Please

Peace on Earth (2000)

Escrita en respuesta al atentado de Omagh, ocurrido el 15 de agosto de 1998 en Irlanda del Norte y atribuido al Real IRA, que dejó 29 muertos. El ataque ocurrió pocos meses después de la firma del acuerdo de paz y puso en evidencia la fragilidad del proceso recién iniciado.

La canción menciona los nombres de las personas muertas en el atentado.

Embed - U2 - Walk On (Official Music Video)

Walk On (2000)

Incluida en All That You Can’t Leave Behind, este tema estuvo inspirado en la figura de la activista y escritora Aung San Suu Kyi, entonces bajo arresto domiciliario en Myanmar (Birmania) por su actividad política. Para la banda, se convirtió en una forma de expresar apoyo a quienes reclamaban apertura democrática en el país y pasó a integrar sus campañas públicas sobre esa situación (impulsado con un video filmado en Brasil).

Tras los atentados del 11 de setiembre de 2001 en Estados Unidos, la canción adquirió un nuevo significado en los conciertos y comenzó a interpretarse como homenaje a las víctimas y a los equipos de rescate.