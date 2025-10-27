¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Dante Spinetta fusiona tango, funk y R&B en su nuevo álbum y ya dio a conocer su primera canción

El músico lanzó Pensando en ella, adelanto de su próximo disco, que une el universo Spinetta y esa melancolía porteña con su inconfundible groove urbano

Dante Spinetta estará preparando su sexto disco de estudio.

Dante Spinetta estará preparando su sexto disco de estudio.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Con la intensidad de una historia de amor, Dante Spinetta hilvana la vieja melancolía de Buenos Aires, aggiornada por un sonido urbano y elementos del hip hop y R&B, con la sensación de estar perdido dentro de un corazón roto en su nueva canción, Pensando en ella.

Tras el éxito de Mesa dulce —álbum con el que ganó un Latin Grammy y cuatro premios Gardel— y explorando la madurez de fundir tradición con actualidad sin perder su toque urbano sofisticado, el hijo del profundo y trascendente Luis Alberto Spinetta inicia un nuevo capítulo en una apuesta por unir la sensualidad del tango con la cadencia del groove.

El tema, ya disponible en todas las plataformas digitales bajo el sello Sony Music, lleva este ritmo arrabalero presente no solo en la estética general: las cuerdas del single fueron grabadas en el mítico Estudio ION, con la dirección de Claudio Cardona, un lugar emblemático donde también trabajaron Astor Piazzolla, Aníbal Troilo y Roberto Goyeneche.

Al video oficial de Pensando en ella lo protagoniza una pareja que encarna a la perfección la pasión y la melancolía y que convierte la danza en lenguaje del desamor.

Embed

A lo largo de más de tres décadas de carrera, Dante Spinetta se consolidó como una de las figuras más innovadoras de la música latinoamericana. Desde su paso por Illya Kuryaki and the Valderramas hasta su presente como solista, se encargó de construir un universo sonoro que combina el alma del funk con la poesía bonaerense, demostrando que su sonido es tan atemporal como visionario.

Selección semanal
Luis Lacalle Pou

Luis Lacalle Pou fue premiado como “Personalidad Tributaria del Año” por organización antiimpuestos

Por Redacción Búsqueda
Salud

La mitad del tiempo de un paciente en el CTI se debe a infecciones bacterianas, señala especialista

Por Leonel García
Justicia

Tribunal ratificó la responsabilidad de los organizadores de fiesta de electrónica por la muerte de una joven por sobredosis

Por Macarena Saavedra
Intendencia de Canelones

Director de la Intendencia de Canelones cobraba el subsidio de los cargos de confianza además del sueldo

Por  Guillermo Draper  y Santiago Sánchez

TE PUEDE INTERESAR

Leila Guerriero, coordinadora y editora del libro de crónicas El Corazón de la bestia.

Perros que van al spa y la adopción de una mona en Ecuador en el último libro de crónicas de Leila Guerriero

Por RFI
Dante Spinetta estará preparando su sexto disco de estudio.
Video

Dante Spinetta fusiona tango, funk y R&B en su nuevo álbum y ya dio a conocer su primera canción

Pipe Stein, Alejandro Laborde y Cecilia Bonino.

Se presentó ‘El líder aprendiz’, el nuevo libro de Alejandro Laborde

Por Belén Riguetti Aparicio
Martin Hilbert en Montevideo.
Video

“La IA es la fábrica social en la que vivimos”, advierte el experto Martin Hilbert sobre el poder invisible de los algoritmos

Por José Frugoni