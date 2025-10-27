Dante Spinetta fusiona tango, funk y R&B en su nuevo álbum y ya dio a conocer su primera canción

Con la intensidad de una historia de amor, Dante Spinetta hilvana la vieja melancolía de Buenos Aires, aggiornada por un sonido urbano y elementos del hip hop y R&B, con la sensación de estar perdido dentro de un corazón roto en su nueva canción, Pensando en ella.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Tras el éxito de Mesa dulce —álbum con el que ganó un Latin Grammy y cuatro premios Gardel— y explorando la madurez de fundir tradición con actualidad sin perder su toque urbano sofisticado, el hijo del profundo y trascendente Luis Alberto Spinetta inicia un nuevo capítulo en una apuesta por unir la sensualidad del tango con la cadencia del groove.
El tema, ya disponible en todas las plataformas digitales bajo el sello Sony Music, lleva este ritmo arrabalero presente no solo en la estética general: las cuerdas del single fueron grabadas en el mítico Estudio ION, con la dirección de Claudio Cardona, un lugar emblemático donde también trabajaron Astor Piazzolla, Aníbal Troilo y Roberto Goyeneche.
Al video oficial de Pensando en ella lo protagoniza una pareja que encarna a la perfección la pasión y la melancolía y que convierte la danza en lenguaje del desamor.
Embed
A lo largo de más de tres décadas de carrera, Dante Spinetta se consolidó como una de las figuras más innovadoras de la música latinoamericana. Desde su paso por Illya Kuryaki and the Valderramas hasta su presente como solista, se encargó de construir un universo sonoro que combina el alma del funk con la poesía bonaerense, demostrando que su sonido es tan atemporal como visionario.