Desfile de Naomi Campbell y una pasarela convertida en pista de baile: así fue la Semana de la Moda de Londres

Esta edición significó también el debut de Laura Weir como CEO del Consejo Británico de la Moda, organización que está detrás de la gran pasarela

El diseñador indio-británico Ashish transformó la pasarela en una pista de baile para presentar la colección de su marca homónima.

Se habla de una nueva era para la Semana de la Moda de Londres. Realizada del 18 al 22 de setiembre, esta edición de una de las mayores fashion­ weeks del mundo significó también el debut de Laura Weir como CEO del Consejo Británico de la Moda, organización que está detrás de la gran pasarela. De entrada, su impronta se hizo notar. “Reto a cualquiera que crea que la moda es algo puramente ornamental. Es la industria creativa que apoya a todas las industrias creativas, cine, música, arte o teatro. La moda está en la base de nuestra cultura”, comentó durante un desayuno con medios invitados.

Naomi Campbell La legendaria modelo Naomi Campbell desfiló con un vestido entallado de terciopelo negro del británico Richard Quinn. AFP

Con el objetivo de reforzar la relevancia cultural, la proyección internacional y el apoyo a diseñadores emergentes, la nueva directora ejecutiva duplicó no solo la inversión en invitados de prensa y líderes de opinión, sino también el financiamiento a iniciativas que impulsan a nuevos talentos, quienes representaron casi un tercio de los desfiles de la semana.

Semana de la moda de Londres Burberry volvió a su esencia al inspirarse en el Londres sesentero y su escena musical. AFP