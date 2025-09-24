¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Desfile de Naomi Campbell y una pasarela convertida en pista de baile: así fue la Semana de la Moda de Londres

Esta edición significó también el debut de Laura Weir como CEO del Consejo Británico de la Moda, organización que está detrás de la gran pasarela

El diseñador indio-británico Ashish transformó la pasarela en una pista de baile para presentar la colección de su marca homónima.

El diseñador indio-británico Ashish transformó la pasarela en una pista de baile para presentar la colección de su marca homónima.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Se habla de una nueva era para la Semana de la Moda de Londres. Realizada del 18 al 22 de setiembre, esta edición de una de las mayores fashion­ weeks del mundo significó también el debut de Laura Weir como CEO del Consejo Británico de la Moda, organización que está detrás de la gran pasarela. De entrada, su impronta se hizo notar. “Reto a cualquiera que crea que la moda es algo puramente ornamental. Es la industria creativa que apoya a todas las industrias creativas, cine, música, arte o teatro. La moda está en la base de nuestra cultura”, comentó durante un desayuno con medios invitados.

Naomi Campbell
La legendaria modelo Naomi Campbell desfiló con un vestido entallado de terciopelo negro del británico Richard Quinn.

La legendaria modelo Naomi Campbell desfiló con un vestido entallado de terciopelo negro del británico Richard Quinn.

Leé además

las principales portadas de la septemer issue: la edicion mas esperada del ano de las revistas de moda
Chicas de tapa

Las principales portadas de la 'septemer issue': la edición más esperada del año de las revistas de moda

Por Redacción Galería
Caterina y Francesco Brunetti junto a Mercedes Menafra.
Expo Prado

En Pasarela Prado el diseño local se codeó con la moda italiana

Por Belén Riguetti Aparicio
La diseñadora de moda italiana Donatella Versace estuvo presente en el velatorio de Armani.
Despedida

El adiós a un símbolo universal de la moda italiana: ahora “un angelo veste Armani”

Por Redacción Galería

Con el objetivo de reforzar la relevancia cultural, la proyección internacional y el apoyo a diseñadores emergentes, la nueva directora ejecutiva duplicó no solo la inversión en invitados de prensa y líderes de opinión, sino también el financiamiento a iniciativas que impulsan a nuevos talentos, quienes representaron casi un tercio de los desfiles de la semana.

Semana de la moda de Londres
Burberry volvió a su esencia al inspirarse en el Londres sesentero y su escena musical.

Burberry volvió a su esencia al inspirarse en el Londres sesentero y su escena musical.

Su intención de dejar entrar energía renovada e ideas frescas también se vio reflejada en los desfiles, que dieron comienzo a la temporada de otoño-invierno con colecciones coloridas y presentaciones innovadoras. Sin ir más lejos, el diseñador de moda indio-británico Ashish transformó la pasarela en una pista de baile, mientras que Naomi Campbell reafirmó su estatus legendario al desfilar para Richard Quinn con un vestido de terciopelo negro y silueta entallada. Otro de los desfiles destacados fue el de Burberry­, que se inspiró en el Londres sesentero y su escena musical, un estilo que representa tanto al aristócrata británico como al joven trabajador, y una apuesta que nunca falla.

Selección semanal
“Búsquelo por el mundo”

Juan Sartori pone en pausa su actividad política en Uruguay y se concentra en los negocios internacionales

Por Federico Castillo
Gobierno de Montevideo

El Frente Amplio “blinda” a Cosse y busca unificar el relato sobre su gestión pese a las diferencias internas

Por Santiago Sánchez
Fuerzas Armadas

Después de cinco años consecutivos, Uruguay declinó participar en un ejercicio militar clave de Estados Unidos

Por Juan Francisco Pittaluga
Intendencia de Montevideo

Tensión en la Junta Departamental de Montevideo por déficit de casinos municipales y Kibón

Por Lucía Cuberos

TE PUEDE INTERESAR

Quién es Julia Paternain, la atleta con pasado de modelo y un MBA, que hizo historia

Quién es Julia Paternain, la atleta con pasado de modelo y un MBA, que hizo historia

Por Javier Alfonso
Néstor Guzzini, María Elena Pérez y Gerardo Minutti, actores y director de Perros.
Video

'Perros' es el nuevo estreno del cine uruguayo, una comedia dramática seleccionada para los Premios Goya

Por Federica Chiarino Vanrell
Margaret Whyte, de 89 años y raíces escocesas, asegura que su obra siempre fue controvertida. 

La artista Margaret Whyte representará a Uruguay en la 61ª Bienal de Arte de Venecia

Lorena Ponce de León: “Entendí dos cosas: que no me gusta que me manden y que quiero un quiosco, pero mío”

Lorena Ponce de León: “Entendí dos cosas: que no me gusta que me manden y que quiero un quiosco, pero mío”

Por Magdalena Cabrera