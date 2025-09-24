Desfile de Naomi Campbell y una pasarela convertida en pista de baile: así fue la Semana de la Moda de Londres

Se habla de una nueva era para la Semana de la Moda de Londres. Realizada del 18 al 22 de setiembre, esta edición de una de las mayores fashion weeks del mundo significó también el debut de Laura Weir como CEO del Consejo Británico de la Moda, organización que está detrás de la gran pasarela. De entrada, su impronta se hizo notar. “Reto a cualquiera que crea que la moda es algo puramente ornamental. Es la industria creativa que apoya a todas las industrias creativas, cine, música, arte o teatro. La moda está en la base de nuestra cultura”, comentó durante un desayuno con medios invitados.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Con el objetivo de reforzar la relevancia cultural, la proyección internacional y el apoyo a diseñadores emergentes, la nueva directora ejecutiva duplicó no solo la inversión en invitados de prensa y líderes de opinión, sino también el financiamiento a iniciativas que impulsan a nuevos talentos, quienes representaron casi un tercio de los desfiles de la semana.
Semana de la moda de Londres
Burberry volvió a su esencia al inspirarse en el Londres sesentero y su escena musical.
AFP
Su intención de dejar entrar energía renovada e ideas frescas también se vio reflejada en los desfiles, que dieron comienzo a la temporada de otoño-invierno con colecciones coloridas y presentaciones innovadoras. Sin ir más lejos, el diseñador de moda indio-británico Ashish transformó la pasarela en una pista de baile, mientras que Naomi Campbell reafirmó su estatus legendario al desfilar para Richard Quinn con un vestido de terciopelo negro y silueta entallada. Otro de los desfiles destacados fue el de Burberry, que se inspiró en el Londres sesentero y su escena musical, un estilo que representa tanto al aristócrata británico como al joven trabajador, y una apuesta que nunca falla.