En Pasarela Prado el diseño local se codeó con la moda italiana

La moda también tiene su espacio en la Expo Prado. Por segundo año se realizó el desfile Pasarela Prado, organizado por la plataforma Diseñarte con la colaboración de la Embajada de Italia, en el marco de la Jornada de la Moda Italiana. El desfile, que se realizó como previa de la inauguración formal de la exposición, se llevó adelante en Plaza Prado el viernes 5.
Por la pasarela desfilaron diseño nacional de grifas como Don Báez, Zurra, Romero, Carolina de Cunto, Raidistas, Relatos, Sol Corsino x Ound, Polanco y Miss Carol. Luego, la presentación cerró con las marcas italianas: Prada, Missoni, Golden Goose, Diesel, Vicolo, Macron, Benetton, Pupa, Fillerina y Crescina.
La lana y el cuero fueron los materiales protagonistas. También se mostraron prendas pintadas a mano. Hubo diseños pensados para priorizar la comodidad sin perder la elegancia. Tampoco faltó la ropa de campo con un toque urbano. En la pasarela se vieron varios ponchos en colores tierra acompañados por boinas y sombreros con visera fabricados en distintos géneros.
En su discurso, el embajador de Italia, Fabrizio Petri, recordó al diseñador Giorgio Armani, que falleció a los 91 años en la ciudad de Milán el jueves 4. Armani dejó un legado de estilo y elegancia. Petri agregó que su país tiene mucho que decir, ya que “la moda italiana habla de futuro”. Cerró el desfile Macron SpA, una marca de ropa deportiva con sede en Crespellano, Bolonia. En la pasada final, las modelos llevaron en la mano ramilletes de globos verdes representando a Benetton.