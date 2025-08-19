‘Downton Abbey’ se despide con una película y una subasta de piezas icónicas de la serie

Downton Abbey, la saga británica que redefinió el drama de época, prepara su última aparición en pantalla con la tercera película, titulada El gran final, no sin antes despedirse con una muestra y subasta en Londres, que permite a los fans llevarse un pedazo (literal) de la historia de los Crawley.
La casa de subastas Bonhams expone piezas icónicas de la serie: desde el vestido de novia de Lady Mary hasta el bastón de Violet Crawley. También está la pared de campanas que marcaba el ritmo del servicio, una claqueta de la película Downton Abbey y hasta un guion autografiado del primer episodio.
La exposición permanecerá hasta el 7 de setiembre; en tanto, la subasta se realizará en línea y estará abierta hasta el 16 del mismo mes.
EFE
El objeto favorito de Charlie Thomas, especialista de Bonhams, es justamente ese llamador de sirvientes valorado entre 6.800 y 9.500 dólares. Entre los objetos estrella también está el automóvil de lord y lady Grantham, un modelo de 1925 que aún funciona, estimado entre 34.000 y 47.000 dólares.
downton abbey 2
El automóvil de lord y lady Grantham, un modelo de 1925 que aún funciona, es una de los objetos estrella de la subasta. Su valor está estimado entre 34.000 y 47.000 dólares.
EFE
El gran final promete resolver lo que queda de la historia de los Crawley, entre divorcios, transiciones de época y una casa que parece resistirlo todo. Tanto la película como la exposición hablan de un pasado que no se despide del todo, simplemente cambia de dueño.