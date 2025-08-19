¡Hola !

‘Downton Abbey’ se despide con una película y una subasta de piezas icónicas de la serie

El gran final promete resolver lo que queda de la historia de los Crawley, entre divorcios, transiciones de época y una casa que parece resistirlo todo

Entre las piezas icónicas que se exponen en la subasta se encuentran varias prendas del vestuario de las hermanas Crawley, incluido el vestido de novia de Lady Mary.

Entre las piezas icónicas que se exponen en la subasta se encuentran varias prendas del vestuario de las hermanas Crawley, incluido el vestido de novia de Lady Mary.

FOTO

EFE
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Downton Abbey, la saga británica que redefinió el drama de época, prepara su última aparición en pantalla con la tercera película, titulada El gran final, no sin antes despedirse con una muestra y subasta en Londres, que permite a los fans llevarse un pedazo (literal) de la historia de los Crawley.

La casa de subastas Bonhams expone piezas icónicas de la serie: desde el vestido de novia de Lady Mary hasta el bastón de Violet Crawley. También está la pared de campanas que marcaba el ritmo del servicio, una claqueta de la película Downton Abbey y hasta un guion autografiado del primer episodio.

downton abbey 1
La exposición permanecerá hasta el 7 de setiembre; en tanto, la subasta se realizará en línea y estará abierta hasta el 16 del mismo mes.

La exposición permanecerá hasta el 7 de setiembre; en tanto, la subasta se realizará en línea y estará abierta hasta el 16 del mismo mes.

El objeto favorito de Charlie Thomas, especialista de Bonhams, es justamente ese llamador de sirvientes valorado entre 6.800 y 9.500 dólares. Entre los objetos estrella también está el automóvil de lord y lady Grantham, un modelo de 1925 que aún funciona, estimado entre 34.000 y 47.000 dólares.

La venta se realiza por internet y estará abierta hasta el 16 de setiembre, mientras que la exposición permanecerá hasta el 7 del mismo mes. La entrada a esta muestra, mezcla de fanatismo, devoción estética y turismo emocional, es gratuita. En tanto, las ganancias de la subasta serán donadas a Together for Short Lives, una organización benéfica que apoya a niños con enfermedades graves.

downton abbey 2
El automóvil de lord y lady Grantham, un modelo de 1925 que aún funciona, es una de los objetos estrella de la subasta. Su valor está estimado entre 34.000 y 47.000 dólares.

El automóvil de lord y lady Grantham, un modelo de 1925 que aún funciona, es una de los objetos estrella de la subasta. Su valor está estimado entre 34.000 y 47.000 dólares.

El gran final promete resolver lo que queda de la historia de los Crawley, entre divorcios, transiciones de época y una casa que parece resistirlo todo. Tanto la película como la exposición hablan de un pasado que no se despide del todo, simplemente cambia de dueño.

Entre las piezas icónicas que se exponen en la subasta se encuentran varias prendas del vestuario de las hermanas Crawley, incluido el vestido de novia de Lady Mary.

