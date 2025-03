‘La única mujer de la orquesta’, Oscar 2025 al Mejor corto documental

Ahora, no menos sorprendentes son las peripecias de su vida, ya que O’Brien, que nació en 1935 en Los Ángeles, es hija de dos estrellas de Hollywood de aquellos míticos estudios de otros tiempos. Su padre fue George O’Brien, el legendario actor de los westerns de John Ford y protagonista de Amanecer de F. W. Murnau, película ganadora de tres Oscar en 1929, en lo que fue la primera ceremonia de la historia de la hoy famosa premiación. Por otra parte, su madre fue Margarite Churchill, coprotagonista de John Wayne en varias películas y hasta la actriz principal de Los muertos vivientes, junto con Boris Karlof, en 1936. Se hace difícil imaginar cómo en medio de este mundo de brillos y glamour nació una vocación tan profunda y poderosa, sin embargo, sucedió. Estudió en la prestigiosa Escuela Juilliard de Nueva York —donde años después fue maestra— y sus inicios orquestales fueron en el New York City Ballet, en la Metropolitan Opera House y en la American Symphony Orchestra, en donde en 1962 y bajo la dirección de Leopold Stokowski brilló en su primer solo con las Variaciones concertantes de Alberto Ginastera. De todos modos, el gran desafío fue superar la duras audiciones de Leonard Bernstein para la Filarmónica de Nueva York, las que hicieron de ella la única chica de la orquesta: 104 hombres y ella. ¿Dónde cambiarse de ropa? No había camerinos para mujeres. ¿Dónde dormir en las giras? Los cuartos eran compartidos. ¿Cómo intentar ser un igual sin ofender? Le querían cargar el contrabajo y las valijas. Los dilemas cotidianos fueron muchos, mas lo difícil fue superar la misoginia de algunos directores de orquesta. No doy nombres —ya lo sabrán si ven la película—, solo les cuento que algunas batutas-estrella quedan un tanto mal paradas.

Hay un momento en la película en que, con una mezcla de modestia y sabiduría, O’Brien comenta por qué su elección del contrabajo: “Eres un soporte para lo que está sucediendo, eres el suelo que sostiene a todos y que se derrumbaría si no fuera seguro”. Sin duda, el suelo no tendrá el protagonismo escénico de los virtuosos solistas, pero sin él no hay música que valga.