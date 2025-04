The Beatles en el cine: una propuesta ambiciosa que redefine el género del biopic musical

Más de 50 años después de su separación, el legado de The Beatles sigue rompiendo esquemas. Ahora, el aclamado director Sam Mendes (conocido por Skyfall y 1917) está listo para revivir la esencia de los fab four a través de un ambicioso proyecto: cuatro películas biográficas, cada una dedicada a un miembro de la banda —John, Paul, George y Ringo—. Lo más sorprendente es que todas se estrenarán en un mismo mes, una estrategia audaz que podría transformar la narrativa de las historias musicales en el cine .

El rodaje comenzará pronto y se estima que durará más de un año, confirmó Mendes. Aunque aún no se ha definido el orden de estreno de las películas, el cineasta británico explicó que la narrativa de la banda “es tan rica” que no podía resumirse en una sola película. “Convertirla en una miniserie tampoco me parecía adecuado”, añadió.

La productora del proyecto, Pippa Harris, reveló que Mendes tuvo la idea tras la pandemia de 2020. “Es un testimonio de su creatividad que figuras como McCartney, Starr, Sean Lennon y Olivia Harrison respondieran con tanto entusiasmo desde el principio”, declaró a la revista digital Deadline. “Lo emocionante es que Sam puede explorar las vidas de cada uno de The Beatles sin restricciones, sin la presión de contar una versión ‘autorizada’ de su ascenso”, finalizó.

Esta producción establece un precedente al obtener los derechos para emplear todas las grabaciones originales de la banda de Liverpool, algo nunca antes concedido para un proyecto de cine narrativo. El acuerdo entre el grupo y Sony (que compró los derechos de autor de las canciones de The Beatles en 2016 a los herederos de Michael Jackson por 750 millones de dólares) permite la utilización de clásicos como Love me do, Ticket to ride y Let it be dentro del contexto dramático de la película.

Embed - The Beatles - Ticket To Ride

Una vida de película

Formados en 1960, The Beatles revolucionaron la música antes de su separación en 1970. Con numerosos álbumes y sencillos exitosos, también produjeron cinco largometrajes, comenzando con A hard day's night (1964) y finalizando con Let it be (1970). Se han realizado múltiples documentales sobre la banda, incluyendo The Beatles: eight days a week (2016) de Ron Howard y Get back (2021) de Peter Jackson.

Además, alrededor de 18 películas biográficas han abordado sus vidas, destacando Backbeat (1994), centrada en Stuart Sutcliffe (uno de los miembros fundadores de la banda), y Nowhere boy (2009), que narra la adolescencia de John Lennon.

A finales de 2023, Now and then fue lanzada como la canción final de The Beatles, reuniendo virtualmente a los cuatro miembros gracias a la inteligencia artificial. La canción combina una grabación antigua de Lennon de 1978 con contribuciones de los otros tres miembros y fue interpretada en vivo por primera vez por Paul McCartney en Montevideo el 1° de octubre de 2024.

Embed - Paul McCartney - ‘Now and Then’ (Live at River Plate Stadium)

Sam Mendes: de James Bond a la Gran Guerra

Sam Mendes inició su carrera cinematográfica en 2000 con American beauty, una obra que ganó cinco premios Oscar, incluyendo Mejor director y Mejor película. Su siguiente película, Camino a la perdición(2002), consolidó su posición como uno de los grandes directores de Hollywood. Posteriormente, dirigió dos entregas de la saga de James Bond: Skyfall (2012), considerada una de las mejores de la franquicia, y Spectre (2015).

En 2020, estrenó 1917, un filme bélico rodado con la técnica del plano secuencia aparente que obtuvo 10 nominaciones al Oscar, ganando tres premios técnicos, aunque el galardón a Mejor película fue para Parásitos.

Su trabajo más reciente es Empire of light (2022), un drama ambientado en los años 80 con elementos autobiográficos y una banda sonora influida por el estilo 2 Tone (ska rock).

Embed - Empire of Light Movie Clip - Beach (2022)

En teatro, Mendes ha dirigido revivals como Cabaret (1993) y Oliver! (1994) en el West End de Londres. En 2013, presentó la adaptación de Charlie y la fábrica de chocolate, y su montaje más reciente, The hills of California de Jez Butterworth, se estrenó en 2024.