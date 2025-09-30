¡Hola !

El cine se tiñó de política en los discursos ganadores del Festival de Cine de San Sebastián

La nueva gran voz del cine español se llevó la Concha de Oro, una argentina fue la mejor actriz de reparto y Jennifer Lawrence obtuvo el premio honorífico del festival

La actriz argentina Camila Plaate recibió la Concha de Plata a la Mejor interpretación de reparto por Belén en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

FOTO

AFP

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El Festival de San Sebastián concluyó el pasado sábado 27 de setiembre con películas españolas que supieron lucirse y granjearse premios en una grilla no tan sólida, según críticos asiduos al certamen.

La película española Los domingos, de la directora Alauda Ruiz de Azúa, se alzó con el galardón más relevante: la Concha de Oro a Mejor película. El filme parte con una joven de 17 años que anuncia su intención de ser monja y recluirse en un convento de clausura, y lo que sigue son las reacciones causadas por la noticia entre su familia. ”Querer entender algo no quiere decir validarlo”, dijo la realizadora —considerada la nueva gran voz del cine español—, desde el escenario al recibir el premio, en referencia a esta exploración que hace sobre la libertad religiosa de los jóvenes.

Alauda Ruiz De Azua
La película Los domingos, de la directora española Alauda Ruiz De Azúa, se alzó con la Concha de Oro en la ceremonia de clausura del 73º Festival de Cine de San Sebastián.

La película Los domingos, de la directora española Alauda Ruiz De Azúa, se alzó con la Concha de Oro en la ceremonia de clausura del 73º Festival de Cine de San Sebastián.

La Concha de Plata a Mejor dirección fue para el belga Joachim Lafosse por Seis días de primavera; la película ganó también el premio a Mejor guion.

El Premio Especial del Jurado fue, en tanto, para la también española Historias del buen valle, de José Luis Guerin, un documental que transcurre en un barrio de Barcelona y retrata varias generaciones de inmigrantes.

En cuanto a las interpretaciones, el festival premia sin distinción de género, lo que llevó de todas maneras a una equitativa distribución de los reconocimientos: en la Concha de Plata a la Mejor interpretación protagonista hubo un empate entre el español José Ramón Soroiz, protagonista de Maspalomas, y la china Zhao Xiaohong, por Jianyu laide mama.

La Concha de Plata a la Mejor interpretación de reparto se lo llevó la actriz argentina Camila Plaate por Belén, el segundo filme de Dolores Fonzi como directora, que retrata las peripecias de la joven tucumana encarcelada injustamente después de sufrir un aborto espontáneo. “Esta película viene a traer memoria, verdad y justicia. Si se puede, se pudo. Quiero dedicarle esta Concha de Plata al movimiento de mujeres tucumanas, argentinas y del mundo que lograron la liberación de Belén. Es un orgullo para mí aportar mi granito de arena para esta historia, que es el fuego de todas”, dijo Plaate al recibir el premio.

Jennifer Lawrence AFP
El Premio Donostia, que celebra la aportación al mundo del cine, fue para Jennifer Lawrence.

El Premio Donostia, que celebra la aportación al mundo del cine, fue para Jennifer Lawrence.

Jennifer Lawrence llegó a San Sebastián para presentar su última película, Mátate, amor (con Robert Pattinson), y en sus apariciones públicas se sumó a las proclamas por la paz en Gaza: “Lo que está ocurriendo no es menos que un genocidio, y es inaceptable. Tengo miedo por mis hijos, por todos nuestros hijos. (…) Los jóvenes que están votando ahora, con 18 años, lo verán como algo totalmente normal: que la política no tenga integridad, que los políticos mientan, que no haya empatía. Y todos necesitamos recordar que, cuando ignoras lo que sucede en una parte del mundo, no pasará mucho tiempo hasta que esté también en tu lado”.

La actriz estadounidense, de 35 años, se hizo merecedora del Premio Donostia, que celebra la aportación al mundo del cine.

