¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

El ‘desinfluencing’, la nueva tendencia que busca ponerles fin a las compras compulsivas

Bajo el eslogan “No lo necesitas”, son cada vez más los usuarios de redes sociales que, en contraposición a los influencers, desaconsejan el consumismo

Las compras compulsivas tienen un claro componente emocional: sentimientos como la soledad, la tristeza, la nostalgia o la frustración pueden ser factores determinantes.

Las compras compulsivas tienen un claro componente emocional: sentimientos como la soledad, la tristeza, la nostalgia o la frustración pueden ser factores determinantes.

FOTO

EFE
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Recomendaciones virales, compras compulsivas, promociones constantes… Hacer scroll en las redes sociales implica navegar sorteando cada vez más publicidad, a veces encubierta, y recibir estímulos constantes.

Pero, en medio de este consumismo digital, hay una tendencia que ha empezado a extenderse en TikTok e Instagram como un contrapunto a las recomendaciones de productos: el desinfluencing o deinfluencing.

Leé además

la ludopatia, el mal que avanza y causa estragos en adolescentes
Adicción en aumento

La ludopatía, el mal que avanza y causa estragos en adolescentes

Por Magdalena Cabrera
Aplicaciones de redes sociales en la pantalla de un teléfono celular
Informe

Las redes sociales están alimentando problemas de salud mental en adolescentes

Por RFI
Joven usa un celular.
Tecnología

El Parlamento estudia dos proyectos para penalizar ‘deepfakes’ sexuales, mientras un caso en Canelones puso el tema en agenda

Por José Frugoni

Una tendencia en alza

Aunque este movimiento nació entre 2022 y 2023, fue en el último año cuando realmente se consolidó. Ya en febrero de este año, el hashtag #deinfluencing había acumulado más de 1.000 millones de visitas en Instagram. Ahora sigue creciendo y “No lo necesitas” es su versión en español.

Una de las pioneras de este movimiento es Diana Wiebe, una desinfluencer que tiene más de 220.000 seguidores en TikTok (@DepressionDotGov). Según declaraciones que hizo a la BBC, inició este camino luego de darse cuenta de la cantidad de cosas que compraba y que realmente no necesitaba. El clic lo hizo cuando compró unos rizadores para el pelo.

compras digitales, consumo digital, consumismo 2
En medio del consumismo digital, hay una tendencia que ha empezado a extenderse en TikTok e Instagram como un contrapunto a las recomendaciones de productos: “No lo necesitas”.

En medio del consumismo digital, hay una tendencia que ha empezado a extenderse en TikTok e Instagram como un contrapunto a las recomendaciones de productos: “No lo necesitas”.

“En 2019 estaba inmersa en las redes sociales y apareció una influencer promocionando unos rizadores sin calor con los que podías dormir toda la noche y despertar con unos rulos preciosos”. Sin embargo, cuando los compró, la historia fue otra. “Los rizadores interrumpieron mi sueño, así que solo los usé una sola noche. Además, mi pelo es ondulado de manera natural”.

En sus videos, Wiebe plantea a los usuarios preguntas directas e interpelantes: “¿Querías ese producto antes de que te lo ofrecieran?”. La mayoría de las veces las respuestas son negativas.

Según el informe Emotional and psychological drivers of compulsive shopping: a qualitative exploration of triggers and coping mechanisms, publicado recientemente en Addiction Research & Theory, las compras compulsivas tienen un claro componente emocional: sentimientos como la soledad, la tristeza, la nostalgia o la frustración pueden ser factores determinantes. Incluso, señala que algunos usuarios encuentran en el consumismo “una vía de escape temporal” del que posteriormente se arrepienten, aumentando el descontento.

Del escape a la culpa

Tal es el caso de Christina Mychaskiw, quien en su Instagram (@christina.mychas) alcanza los 120.000 seguidores y se autodescribe como una “exadicta a las compras”.

“A pesar de tener una deuda de más de 83.000 dólares por préstamos de estudios, seguía comprando cosas semanalmente”, explicó a BBC. “Toqué fondo cuando compré un par de botas que costaban más que mi alquiler, a pesar de ser consciente de que no las podía pagar”.

mujer-madura-pagando-con-tarjeta-de-credito-en-linea-usando-la-computadora-portatil-mientras-ella-esta-acostada-en-su-cama-en-la-noche
Algunos usuarios encuentran en el consumismo “una vía de escape temporal” del que posteriormente se arrepienten.

Algunos usuarios encuentran en el consumismo “una vía de escape temporal” del que posteriormente se arrepienten.

Casos como el de Mychaskiw hay millones. De hecho, el hashtag de #TikTokMadeMeBuyIt tiene más de 40.000 millones de visitas, muchas más que cualquier hashtag de desinfluencing. Lo interesante es que, en un mundo marcado por el consumismo digital, haya aparecido en las redes sociales un movimiento contrario, que busca frenar esta tendencia, tal como pretende el hashtag #tiktokmademeNOTbuyit. Todo indica que en una era de microtendencias, desinfluenciar se ha vuelto un nicho para también marcar tendencia.

Con información de EFE

Selección semanal
Empresas

Hay una “elevada extranjerización de la cúpula empresarial uruguaya”, según una investigación

Por Redacción Búsqueda
Parlamento

Valdomir: el Senado tiene que “respetar” los acuerdos en Diputados

Por Redacción Búsqueda
Caso Cardama

Documentos notariales presentados por Cardama son “copias falsificadas”, concluye informe

Por Guillermo Draper
Despidos

Cierre de UKG en Uruguay con despidos inmediatos, poca información y preocupación sindical

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Dolores Fonzi con Ana Elena Correa, la autora del libro en el que se basa la película Belén.
Video

‘Belén’, de Dolores Fonzi, es emblema de la causa feminista argentina y se estrena en Cinemateca y ‘streaming’

Por Redacción Galería
Novelas epistolares.

3 novelas epistolares de distintas épocas para devorar el fin de semana

Por Redacción Galería
La heterodoxa religión de Rosalía, que investiga para provocar mientras hace música
Video

La heterodoxa religión de Rosalía, que investiga para provocar mientras hace música

Por Milene Breito Pistón
Un reciente estudio (enero del 2025) de la empresa de servicios financieros Bankrate revela que un 40% de los estadounidenses que viven en pareja comete o cometió alguna vez infidelidad financiera, una cifra muy superior a la de la infidelidad sexual.

Infidelidad financiera: un engaño frecuente y silencioso que puede destruir una pareja

Por María Inés Fiordelmondo Blaires