Lo que pasa en Reino Unido: los secretos domésticos de la familia real británica

“También sirven quienes solo se quedan de pie y esperan” (“They also serve who only stand and wait”) es la famosa frase de John Milton­ del soneto “When I consider how my light is spent” (“Cuando pienso en cómo se gasta mi luz”) y expresa la idea de que incluso quienes no pueden prestar un servicio activo o visible pueden ser valiosos y contribuir a un propósito mayor. Encaja a la perfección con el tema del libro recién editado Yes, Ma’am: The Secret Life of Royal Servants (Sí, señora: la vida secreta de los sirvientes reales), porque, según muchos antiguos y actuales sirvientes de la realeza del Reino Unido, entrevistados por su autor, Tom Quinn, hay que estar mucho tiempo deambulando y haciendo nada cuando se trabaja para la familia real. Pero mientras están de pie, trayendo o llevando, aconsejando o consolando a sus amos reales, los sirvientes (o el personal, como ahora se los llama) son más testigos que nadie de lo que realmente ocurre en los palacios reales: ven de primera mano las disputas y los celos mezquinos, las discusiones y las rabietas que inevitablemente tienen lugar en esos entornos.