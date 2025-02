El fenómeno cinematográfico Bridget Jones está de vuelta

Hugh Grant esposa Bridget Jones-credito Ben Stansall_AFP (1).jpg El actor inglés Hugh Grant posó junto a su esposa, Anna Elisabet Elberstein, en la alfombra roja previo al estreno mundial de la cuarta película de Bridget Jones en el cine Odeon Luxe en Leicester Square, Londres AFP

El título de esta cuarta película es Mad About The Boy (en español, Loca por él) y, una vez más, es protagonizada por Renée Zellweger en el papel de Bridget Jones. Además, vuelve Hugh Grant —quien no había participado de la tercera película— para encarnar a Daniel Cleaver. El elenco protagónico se completa con Leo Woodall como Roxster y Colin Firth como Mark Darcy.