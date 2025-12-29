¡Hola !

El gesto del príncipe George que, a los 12 años, se convirtió en su acto público más significativo

El heredero del trono acompañó a su padre a The Passage, un centro de acogida para personas sin hogar que forma parte de la historia del príncipe; allí lo llevaba su madre, Diana de Gales, cuando era niño

George, hijo mayor del príncipe William, ayudó a preparar el almuerzo en un comedor para personas sin hogar con la ayuda de la chef, Claudette Dawkins.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

George, primogénito de Kate y William, hizo su aparición pública más significativa hasta el momento. El heredero del trono acompañó a su padre a The Passage, un centro de acogida para personas sin hogar que forma parte de la historia del príncipe; allí lo llevaba su madre, Diana de Gales, cuando era niño. Treinta años después, el niño de 12 años repitió la escena: se puso un delantal rojo y no solo ayudó a preparar el almuerzo navideño, sino que también puso las mesas, repartió platos y cubiertos, acomodó adornos navideños y saludó, algo tímido, a los trabajadores del centro.

Principe George
El heredero del trono preparó budines de Yorkshire, una especialidad de la gastronomía del Reino Unido.

William cocinó repollos de Bruselas, mientras que George, con la ayuda de la chef, Claudette Dawkins, preparó budines de Yorkshire, una oblea de masa horneada con forma de cuenco, especialidad de la gastronomía del Reino Unido.

Leé además

El monarca respetó los minutos de espera para que la cerveza se asiente antes de llenar la pinta.
Visita navideña

El rey Charles III dejó el protocolo para servirse “una pinta perfecta” de cerveza Guinness

Por Redacción Galería
William y Diana
La princesa Diana solía visitar el centro The Passage junto con William.

La organización se sorprendió con la curiosidad de George, quien se mostró genuinamente interesado en el trabajo que allí realizan durante todo el año. Observó atento todos los movimientos del comedor, hizo preguntas y formó parte de las charlas y fotos espontáneas junto con su padre.

principe William
Al final de la jornada, George firmó un libro de visitas que conserva las firmas de más de 30 años atrás de la princesa Diana y su padre.

Tras la visita, el príncipe compartió en redes sociales imágenes de ese día junto con otras en el mismo lugar, pero en 1993, en las que se lo ve de niño junto a su madre. En la publicación, también mostró una emotiva imagen: en el anuario de la organización, George escribió su nombre en la misma página donde 32 años antes habían firmado la princesa Diana y el joven William.

