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    Mundial 2026: En Estados Unidos, los precios del transporte se disparan en ciudades anfitrionas

    Los precios exorbitantes de los billetes de transporte para llegar a algunos estadios en Estados Unidos están provocando la indignación de los aficionados, que ven cómo se dispara su presupuesto para el torneo

    Sede de Boston para el Mundial 2026.

    Sede de Boston para el Mundial 2026.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Los aficionados al fútbol que viajarán a Estados Unidos para el Mundial parecen haberse convertido en “vacas lecheras”.

    Después de haber pagado sumas astronómicas por asistir a los partidos, ahora se ven obligados a desembolsar decenas de dólares para llegar al estadio.

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    Financial Times

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    Boston y Nueva Jersey multiplican por 10 el precio del transporte

    En Boston, Massachusetts, la autoridad local de transporte ha anunciado que un billete de ida y vuelta entre la estación y el estadio de Foxborough, a 25 km, costará 80 dólares. Es casi 10 veces más que lo habitual (8,75 dólares) y cuatro veces más que para un partido de la NFL o un concierto en el Gillette Stadium (20 dólares).

    El comité organizador local también ha anunciado que un billete de ida y vuelta en el autobús Express, reservado a los poseedores de entradas, costaría 95 dólares.

    Y según la revista The Athletic, la autoridad de Nueva Jersey tiene previsto cobrar más de 100 dólares —frente a los 12,90 dólares habituales— por el trayecto de ida y vuelta entre Manhattan y el MetLife Stadium, que acogerá ocho partidos del Mundial, incluida la final del 19 de julio. La selección francesa jugará dos de sus tres partidos del Grupo I en Boston y en Nueva Jersey.

    Un “escándalo” y una “estafa”

    “Es un escándalo. En las competiciones recientes, el transporte estaba incluido o se ofrecía a un precio reducido para los poseedores de entradas”, se indignó ante la AFP Guillaume Auprêtre, portavoz de los Irrésistibles Français (IF), el principal grupo de aficionados de los Bleus, que cuenta con cerca de 2.500 miembros. “Suman los sobrecostes sin pensar en los aficionados”, afirma, acusando a la FIFA de excluir “a los aficionados más fieles en beneficio de los más adinerados”.

    La Federación de Aficionados Ingleses y Galeses (FSA) también ha denunciado una “estafa”. “Al principio nos dijeron que los precios seguirían siendo los mismos, pero esta información [publicada en The Athletic, nota del editor] no es ninguna sorpresa. Cada día tiene su estafa en este Mundial”, ha reaccionado en X el órgano de la FSA encargado de los desplazamientos de los aficionados, los Free Lions. Inglaterra (grupo L) también jugará un partido en Boston y otro en Nueva Jersey.

    La FIFA, que no ha reaccionado de inmediato, ya está siendo duramente criticada por los elevados precios de las entradas para los partidos, que pueden alcanzar varios miles de dólares en la plataforma oficial de reventa.

    Casi 11.000 millones de dólares para la FIFA

    El senador demócrata Chuck Schumer, representante de Nueva York, ha estimado que el organismo rector del fútbol mundial, “que se dispone a ganar cerca de 11.000 millones de dólares este verano con el Mundial”, debería “como mínimo garantizar que los residentes locales puedan acudir al estadio sin que les ‘desplumen en el torniquete’”. De hecho, la FIFA prevé esos ingresos para su ciclo 2023-2026, que incluye este Mundial de 48 países, coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá.

    La gobernadora demócrata del estado de Nueva York, Kathy Hochul, se ha rebelado contra el precio “terriblemente elevado”, al considerar que el evento debe ser “lo más accesible y asequible posible”.

    Su homóloga de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, también demócrata, advirtió que su estado no tenía intención de hacer que los contribuyentes pagaran el coste del transporte de los aficionados. Contactada por la AFP, la administración de Nueva Jersey no respondió, tras haber asegurado a The Athletic que no se había tomado ninguna decisión definitiva.

    100 millones de dólares para las 11 ciudades sede del Mundial

    Según el medio estadounidense, el coste de poner en marcha la red de transporte público durante los ocho partidos que se disputarán en el estadio ascenderá a 48 millones de dólares, debido, entre otras cosas, a las necesidades de seguridad.

    Sin embargo, el Ministerio de Transporte de Estados Unidos (FTA) asignó en la primavera 100 millones de dólares a las 11 ciudades sede del Mundial, en función del tamaño del estadio y del número de partidos disputados, para mejorar su red y realizar obras de infraestructura. Massachusetts recibió 8,7 millones de dólares y la región de Nueva York/Nueva Jersey, 10,4 millones de dólares, según los medios locales.

    En Los Ángeles, la empresa local LA Metro recibió 9,6 millones de dólares. En marzo, había asegurado que los precios habituales del trayecto al estadio SoFi (3,50 dólares ida y vuelta) no subirían para los ocho partidos del Mundial.

    En Rusia, en 2018, el transporte era gratuito con la tarjeta de aficionado en todas las ciudades sede. En Catar, en 2022, el flamante metro también era gratuito para los aficionados que se dirigían al estadio. ¿Está la FIFA convirtiendo una fiesta popular en un espectáculo reservado a los más adinerados?

    FUENTE:RFI

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